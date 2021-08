Oui et le batteur de King Crimson, Bill Bruford, annonce la disponibilité de son catalogue sur les plateformes numériques

Batteur légendaire Bill Bruford enregistré de nombreux albums solo en dehors de ses engagements envers OUI et KING CRIMSON qui tiennent une place de choix dans les collections rock et jazz de nombreux fans.

Facturele premier groupe de ‘s était l’éponyme nommé BRUFORD (1977-80) à la suite de quoi il enregistre deux albums studio avec Patrick Moraz. En 1986, il forme TERRASSEMENT comme un retour délibéré à ses racines dans le jazz, encourageant l’utilisation de la technologie rock avec une sensibilité jazz – la marque de fabrique de TERRASSEMENT‘ approche élégante. Il y a eu d’autres collaborations avec Tony Levin, David déchiré, ralph lauren, Eddie Gomez, Michiel Borstlap, Colin Riley et divers ensembles de percussions en cours de route.

Cependant, jusqu’à présent, la plupart de ces albums n’étaient pas disponibles sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Bruford a personnellement organisé une série de rééditions de tous ses albums dans des formats physiques, y compris le géant TERRASSEMENT coffret complet, il a donc annoncé la disponibilité de ses albums en numérique.

De cette nouvelle disponibilité, Facture a commenté : « Si vous aimez consommer vos intérêts musicaux numériquement et que vous avez un moment pour vérifier toutes les choses Bruford, ou peut-être écouter mes albums solo et de collaboration, ou TERRASSEMENT‘ albums pour la première fois, alors, en toute sincérité, c’est un plaisir de savoir que tout mon catalogue peut désormais être téléchargé et diffusé en streaming.”

Tous les albums sont sortis sur Brufordest propre Disques Summerfold et Winterfold (passant par Rouge cerise) et sont disponibles sur les plateformes numériques.

Facture s’est maintenant retiré de l’enregistrement et de la performance en direct, mais l’enthousiasme pour son back-catalogue reste important et croissant. Il travaille actuellement sur une anthologie couvrant sa carrière pour une sortie en 2022.

Bill Bruford photo par Marilyn Kingwell

