Oui, HBO Max a confirmé qu’il arrivera en Espagne cet automne | Divertissement

Le service de streaming HBO Max arrivera en Espagne cet automne avec des premières exclusives de Warner Bros. et des séries originales telles que l’adaptation espagnole de No Activity.

HBO Max a offert son services de streaming premium aux États-Unis, ce qui signifie qu’elle propose des contenus exclusifs que la clientèle habituelle de HBO.

Après un moment à attendre que HBO Max débarque enfin sur notre territoire, enfin HBO Max confirme qu’il arrivera en Espagne à l’automne de cette année, entrant ainsi pour la première fois en Europe. En plus de l’Espagne, le service commencera également à être disponible dans les pays nordiques et il prévoit de se poursuivre avec le Portugal et le reste de l’Europe avant la fin de l’année.

Entre le contenu exclusif de HBO Max on retrouve par exemple les dernières sorties de films de Warner Bros., qui ont été lancés simultanément dans les cinémas et sur la plate-forme de streaming, bien qu’à partir de 2022, les tableaux changeront pour donner une exclusivité temporaire aux sorties de films.

En Espagne, nous avons déjà pu profiter via HBO de certains des lancements exclusifs de la plate-forme, tels que La Liga de la Justicia de Zack Snyder, qui est également sorti en salles, de l’émission spéciale Amis : Les retrouvailles ou de la série L’hôtesse de l’air, tandis que d’autres versions semblent attendre HBO Max enfin arrivé en Espagne.

Le catalogue ne manquera pas, car en plus des titres exclusifs que nous avons mentionnés ci-dessus, nous recevrons également HBO Max Originals Fabriqué en Espagne. L’un de ces projets est Sin novedad, une adaptation espagnole de la série No Activity qui aura Arturo Valls et Image de balise Carlos Areces comme protagonistes.

On connaît aussi l’arrivée de Dolores : La vérité sur l’affaire Waninkhof, une série documentaire avec Chambre Javier dans laquelle Dolorès Vazquez parle de l’une des plus grandes erreurs judiciaires de l’histoire récente de notre pays.

Cet article a été publié dans hobby Consolas par María Bescós.