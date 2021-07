Oui, HBO Max a divulgué par erreur la coupe Snyder de la ‘Justice League’

in

le Coupe Snyder Justice League est sans aucun doute le film le plus attendu sur toutes les plateformes de streaming vidéo aujourd’hui. L’attente qui existe pour les images de Zack Snyder est si grande que Warner a été obligée de chercher d’autres moyens de les distribuer dans des pays où HBO Max n’est pas encore présent. Le but, bien sûr, est d’empêcher les téléchargements illégaux. Cependant, toute sa stratégie anti-piratage était sur le point de se perdre.

Divers utilisateurs rapportent que le long métrage était disponible sur ladite plateforme pendant quelques minutes. Oui, tu l’as bien lu. Une faute de sa part HBO Max a autorisé la diffusion du film. Ce qui est amusant, c’est que le contenu n’était pas accessible via la page Snyder Cut, mais à partir de Tom et Jerry, le dessin animé populaire. Le service a remarqué l’erreur et a coupé la transmission pour tous ceux qui regardaient.

La bonne nouvelle pour Warner est qu’apparemment personne ne pouvait en profiter du début à la fin. N’oubliez pas que le Snyder Cut durera quatre heures. Malgré ce qui précède, il s’agit toujours d’un échec colossal de la part de la plateforme. Comme mentionné ci-dessus, l’une des raisons pour lesquelles il sera présenté en première mondiale est de réduire autant que possible le piratage. La situation aurait pu causer des dommages catastrophiques au service.

En fait, il ne faut pas s’étonner s’il y a des extraits du film sur les sites de téléchargement dans les prochaines heures ; Internet est généralement très rapide lorsque des fuites se produisent. Certains pourraient penser que le Snyder Cut n’est pas un film qui peut souffrir de spoilers, et selon ce que Zack Snyder a répété à plusieurs reprises, la plupart des scènes sont neuves. De plus, nous n’excluons pas qu’il y ait une certaine surprise qu’ils aient gardé un “secret”.

Au fil des heures, nous pourrons savoir à quel point la fuite de HBO Max a été dommageable. La coupe Snyder de Justice League Il sortira dans le monde entier le 18 mars. Dans le cas des territoires où le service n’est pas encore disponible, comme l’Amérique latine et l’Espagne, il sera possible de l’acheter ou de le louer sur des plateformes de distribution numérique. Pour le Mexique et le reste de l’Amérique latine, nous partageons déjà les options dont vous disposez pour en profiter.

Aussi en hypertexte