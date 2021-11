Oui, il est temps de changer de Smart TV : faites-le avec ce LG OLED 48″ avec 4K et Dolby Vision pour 699 € | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce LG OLED de 43 pouces est l’un des téléviseurs intelligents à panneau OLED les moins chers de LG et est maintenant en vente chez PcComponentes.

Si vous cherchez un nouveau téléviseur et que la taille doit être, bien que pas la plus petite, qu’elle ne soit pas trop grande, une taille de 43 pouces est certainement parfaite. Mais si vous voulez avoir la meilleure qualité d’image possible, vous voulez sûrement investir dans OLED.

Ce téléviseur intelligent LG OLED48A16LA 43 pouces C’est la télé que vous cherchiez. C’est un modèle de 2021 que vous pouvez déjà trouver chez PcComponentes pour 699 euros avec la livraison gratuite.

LG OLED48A16LA 43″ dans PcComponentes

Avec ce panneau OLED, vous pouvez obtenir les niveaux de noir les plus purs possibles. C’est l’un des avantages de cette technologie, seuls les pixels qui en ont besoin sont éclairés, de cette façon, la couleur noire profonde est obtenue en n’ayant pas d’éclairage permanent.

De plus, la technologie OLED permet de reproduire des couleurs beaucoup plus vives qu’il semble que les images veulent sortir de l’écran.

Même le niveau de luminosité est beaucoup plus élevé. C’est pourquoi cette Smart TV est compatible avec Technologie 4K, HDR10 Pro et Dolby Vision.

Malgré le fait qu’il soit déjà l’un des formats majoritaires sur le marché, il existe encore un halo de légende urbaine et de mythes sur les téléviseurs 4K. Vous êtes sûrement intéressé à continuer à lire car il est temps d’enterrer ces 7 mythes lors de l’achat d’un téléviseur 4K.

Il dispose de 2 haut-parleurs de 10W chacun, compatibles avec le son Dolby Atmos, Dolby Digital et OLED Surround. Il possède même 3 ports HDMI 2.0 et 2 ports USB pour lire du contenu à partir de disques de stockage ou les utiliser pour enregistrer du contenu.

Son système d’exploitation webOS 6.0 est compatible avec pratiquement toutes les applications de streaming du moment, vous pouvez télécharger celles que vous voulez et les tenir à jour.

Obtenez ce téléviseur intelligent de 43 pouces avec panneau OLED de LG dans une offre exclusive de PcComponentes. Il ne vous coûtera que 699 euros et les frais de port sont totalement gratuits.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.