Oui, il est temps de renouveler votre téléviseur : ce Xiaomi Smart TV dispose d’un écran QLED de 55″ et est en vente | Technologie

Xiaomi, entreprise technologique par excellence, se démarque également dans le secteur de la smart TV. L’un de leurs meilleurs modèles est actuellement en vente.

Vous en avez marre de ne pas pouvoir regarder des films et séries en bonne qualité ? Eh bien, il semble que vous deviez renouveler votre téléviseur. Par chance, Dans PcComponentes, ils ont une très bonne offre pour un téléviseur Xiaomi avec écran QLED de 55 pouces.

Il s’agit du téléviseur intelligent Xiaomi Q1E, avec un écran plus que suffisant pour que vous ayez une excellente sensation d’espace lors de la visualisation du contenu. Une smart TV de qualité premium qui peut désormais être la vôtre pour 599 euros grâce à une offre de PcComponentes.

Prenez ce Smart TV 55″ Xiaomi Q1E pour 599 euros

La principale raison de profiter de cette offre est que nous parlons d’un téléviseur intelligent avec un panneau QLED, qui utilise la technologie Quantum Dot. Grâce à cette technologie, la Smart TV Xiaomi Q1E est capable de travailler avec les couleurs de manière fantastique et, de plus, sa luminosité est très élevée. De cette façon, vous pouvez profiter d’images nettes et réalistes.

Son design est également spectaculaire, avec des montures pratiquement inestimables et une finition métallique pour une sensation premium. Il se démarque également dans la section connectivité, car il comprend tout et, en plus, en bonne quantité, comme trois ports HDMI, Bluetooth et WiFi, entre autres.

Mais s’il y a quelque chose qui ressort de ce téléviseur, c’est que a Chromecast intégré vous pouvez donc envoyer du contenu depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur sans avoir besoin de dongles ou de câbles.

Ses excellentes performances s’accompagnent d’une interface utilisateur très simple d’utilisation et, en plus, utilise Android TV comme système d’exploitation, vous pouvez donc installer un grand nombre d’applications depuis le Play Store. Tout un certain Xiaomi qui permet même d’accéder à l’assistant vocal de la société Mountain View depuis la télécommande.

Si vous ajoutez à tout ce qui précède que ce téléviseur Xiaomi Q1E il a un son de très bonne qualité grâce à ses deux woofers pour améliorer les bassesLa vérité est qu’il est certain que vous êtes face à l’opportunité que vous attendiez de profiter pleinement des séries, du sport en direct et, bien sûr, des jeux vidéo.

Alors profitez du fait que les Kings se sont manifestés cette année et procurez-vous cette Xiaomi Smart TV avec un écran QLED de 55 pouces pour seulement 599 euros grâce à cette belle offre de PcComponentes.

