Oui il y aura la paix pour Nikola Jokic

L’attente de la bagarre avait une double fenêtre cette semaine. D’abord les Lakers-Pistons dimanche à cause du tumulte organisé entre Isaiah Stewart et LeBron James. Puis les Heat-Nuggets lundi après le double assaut de Marcus Morris et Nikola Jokic. Trop d’yeux en suspens pour que les eaux reprennent enfin, du moins dans ces deux rencontres, leur cours. A Miami, c’était au tour du centre serbe et actuel MVP de la NBA de revenir à l’action après s’être blessé au poignet. Il ne semble pas qu’il l’ait eu très présent ou que tout tournait autour de lui, jusqu’à la visite de ses frères musclés pour faire office de gardes du corps dans les rangs après le banc de son équipe, puisque ce qu’il a joué était un autre grand match de sa part et une victoire qui vient bien pour se concentrer sur le sport.

Les Nuggets possédaient le jeu au début et ne l’ont sorti qu’à la fin. Sans même donner à sa grande star quelques minutes de repos. Les 111-120 cela ne reflète pas bien la différence entre les deux sets, qui était beaucoup.

Le regard collectif était sur ce qui s’est passé avec Nikola Jokic. Mais ni Morris n’était là pour partager sa vision de l’incident il y a trois semaines, ni Denver ne voulait que ce soit une distraction. Avec leur retour sur les courts et celui de la recrue Hyland, ils ont un urgent besoin de victoires pour réparer le gâchis : ils avaient perdu six matchs de suite. Cela s’est traduit par le match à domicile du Heat, un favori de l’autre côté de la surface qui a vu, en plus de Morris, deux de leurs meilleurs hommes en attaque, Herro et Butler, tomber pour affronter les Nuggets. Le succès, notamment au tir à trois points, a fait la différence ce jour-là pour les garçons de Mike Malone, qui avaient besoin d’un jeu comme celui-ci qui leur ferait un baume et les concentrerait sur la route sans avoir besoin de plus de combats ou de pénalités pour blessure.

Le génie serbe des Nuggets s’est terminé par 24 + 15 + 7 sa corvée. Adebayo, son adversaire dans la zone, a été le meilleur du Heat avec 24 + 13 + 6, inutile de voir le niveau des visiteurs.