Oui, je suis un millénaire — Oui, je sais comment travailler

Il y a une poignée de personnes de l’ancienne génération qui disent toujours que les millennials ne savent pas travailler. Ils voient des adolescents et des jeunes adultes sur leur téléphone ou leur ordinateur tout le temps pour arriver à cette conclusion. En réalité cependant, les millennials savent comment travailler et comment faire avancer les choses.

Nous apprenons des exemples

En tant que millénaires, nous avons certains des meilleurs mentors et exemples parmi nos parents, mentors et personnalités célèbres autour de nous. Beaucoup de nos parents ont dû faire leurs études collégiales et rembourser leurs dettes d’études après avoir obtenu leur diplôme. Ils nous racontent leurs histoires de courage et de ténacité pour traverser les moments difficiles. Beaucoup de nos grands-parents ont travaillé dur pour élever leurs enfants pendant une grande dépression. Nous voyons des films dans lesquels les gens travaillent dur pour arriver là où ils veulent être. Même si nous ne vivons pas exactement les mêmes choses qu’eux, nous apprenons des leçons de leurs expériences et nous sommes capables de les mettre en œuvre dans nos propres vies. L’agitation que nous voyons dans les médias, nos familles et les autres autour de nous nous enseignent comment travailler dur.

En tant que millennials, nous avons beaucoup de mentors et de personnes à admirer. Personnellement, j’admire les athlètes professionnels et les PDG pour leur éthique de travail. Nous nous tournons vers les Steve Jobs, les Kobe Bryants et les Elon Musks pour apprendre d’eux. Les millennials font une petite chose que peu de générations ont faite avant nous : nous demandons une correction. Ce n’est pas un processus amusant ou facile, mais nous savons que c’est ainsi que nous nous améliorons. À l’école, nous demandons aux enseignants de nous apprendre où sont nos faiblesses et comment intégrer nos forces. Sur le lieu de travail, nous demandons ce que nous pouvons faire mieux parce que nous voulons être meilleurs. Nos professeurs, patrons et mentors nous font non seulement part de leurs expériences, mais nous adaptent également l’enseignement individuellement. Ils nous enseignent des leçons dont nous avons besoin pour nous améliorer et nous aident en cours de route.

Nous apprenons de l’école et du travail

Quand nous étions au lycée, nous devions vraiment travailler pour nous démarquer et être différents. Les candidatures au collège étaient de plus en plus demandées par les lycéens, et nous avons dû nous adapter. Équilibrer plusieurs sports, clubs et événements scolaires tout en obtenant de bons résultats scolaires nous a appris à travailler. Les Millennials comprennent que si vous voulez vraiment arriver là où ils veulent être, ils doivent travailler et se distinguer. Les milléniaux commencent leurs premiers stages à 16 ans. Ils se préparent tôt pour l’université et ont un plan de match pour l’endroit où ils veulent aller. Même si seuls quelques milléniaux peuvent entrer dans les meilleures universités, celles qui étaient juste courtes ont toujours une éthique de travail et un courage admirables. Eux aussi travaillaient dur pour donner le meilleur d’eux-mêmes aux tests standardisés et à l’école.

L’école nous apprend à travailler dur parce que c’est une atmosphère de compétition. Nous voulons tous être les meilleures versions de nous-mêmes – alors nous travaillons pour y arriver. En plus de l’école, commencer tôt un emploi et un travail professionnel nous aide à apprendre à travailler dur. Les millennials occupent des emplois stimulants dès leur plus jeune âge. Ils rejoignent des clubs compétitifs, rivalisent avec d’autres écoles et universités et utilisent ces expériences pour les faire avancer. Les Millennials rejoignent les Nations Unies modèles, les Future Business Leaders of America et d’autres clubs prestigieux. Ces clubs et autres cadres professionnels nous apprennent à travailler dur, ainsi qu’à développer notre réseau et nos compétences en général. Nous avons tellement la chance d’avoir des opportunités que les générations précédentes n’ont peut-être pas eues. Nous les reconnaissons et en profitons pour investir en nous-mêmes et dans notre avenir.

Nous sommes motivés

En tant que millennials, nous avons pu assister à des innovations et inventions étonnantes juste sous nos yeux. Nous avons vu le développement d’Internet, des smartphones et de la technologie cloud, pour n’en nommer que quelques-uns. Grandir en voyant l’innovation et la croissance nous motive parce que nous voulons faire partie de l’innovation et de la croissance de l’avenir.

Pensez aux exemples que nous avons grandi en regardant. Dans le monde du sport, nous avons vu Kobe Bryant se construire un héritage tout droit sorti du lycée. Dans le monde de la technologie, nous avons vu Steve Jobs construire l’une des entreprises les plus influentes de l’histoire à partir de son garage. Même dans l’industrie automobile, nous avons vu Elon Musk faire ce que certains appellent l’impossible. Ces histoires légendaires nous inspirent et nous motivent. Nous ne sommes peut-être pas des PDG ou des athlètes d’élite pour le moment, mais nous avons les mêmes qualités que ces légendes avaient à notre âge.

Ces gens étaient différents, et nous voulons être différents aussi. Nous travaillons dur, passons du temps à étudier et investissons en nous-mêmes et dans notre avenir. Certains peuvent se demander si nous savons vraiment comment travailler en fonction des ressources qui nous ont été données. En fin de compte, oui je suis un Millennial – oui je sais comment travailler. Nous travaillons dur pour ne pas être le meilleur possible, mais pour devenir le meilleur possible.