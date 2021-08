Oui, Kaley Cuoco était excitée d’avoir été utilisée comme indice de danger pendant la séquence de Matt Amodio

Il faut se demander si Kaley Cuoco regardait Jeopardy ou non ! seule entre deux épisodes de la couverture des Jeux olympiques avec Kevin Hart et Snoop Dogg, ou si quelqu’un d’autre l’a mise au courant de l’existence de l’indice. Quoi qu’il en soit, une victoire est une victoire est une victoire, et seul le ciel est la limite concernant ce que l’actrice et le producteur peuvent accomplir ensuite. (Parce que nous parlons de la saison 2 de The Flight Attendant. Comprenez-vous? Blah.) En attendant plus d’informations sur la deuxième saison du hit HBO Max, assurez-vous de consulter toutes les autres émissions impressionnantes qui apparaissent à l’automne 2021. saison télé.