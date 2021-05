Oui, la banque enregistre une perte nette de 3 788 crores de roupies au quatrième trimestre

La banque a guidé pour des récupérations d’espèces d’une valeur de 5 000 crore Rs au cours de l’exercice 22 et elle s’attend à ce que les dérapages soient inférieurs à cela.

Le prêteur du secteur privé Yes Bank a annoncé vendredi une perte nette de Rs 3 787,75 crore pour le trimestre de mars de l’exercice 21, contre un bénéfice de Rs 2 629 crore il y a un an, résultant de la dépréciation de ses obligations supplémentaires de niveau I. En effet, la banque avait enregistré une perte nette de 3668 crore de Rs au T4FY20, qui s’est creusée au T4FY21 en raison d’une baisse de 22,5% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) du revenu net d’intérêts (NII) et d’une hausse de 7,6% des provisions.

La banque a vu de nouveaux dérapages d’une valeur de 11 800 crores de Rs au quatrième trimestre, 8 000 crores de Rs provenant du livre de moratoire. Prashant Kumar, directeur général et PDG, a déclaré: «Nous pensons que les chiffres (sur la qualité des actifs) ont connu un pic, les résultats de mars montrant une amélioration.» La plupart du stress provient de secteurs qui ont été sous pression à cause de Covid, tels que l’hôtellerie, les voyages et l’immobilier commercial, a-t-il ajouté.

Les récupérations s’élevaient à 1 960 crore de Rs et les mises à niveau étaient à hauteur de 654 crore de Rs. Oui, la Banque a procédé à des radiations techniques d’actifs non performants (NPA) d’une valeur de 10 300 crore Rs. Le ratio NPA brut a augmenté de cinq points de base (bps) séquentiellement à 15,41% et le ratio NPA net a augmenté de 184 bps à 5,88%. La banque a guidé pour des récupérations d’espèces d’une valeur de 5 000 crore Rs au cours de l’exercice 22 et elle s’attend à ce que les dérapages soient inférieurs à cela.

Les provisions de Yes Bank ont ​​augmenté de 7,6% en glissement annuel à Rs 5 240 crore et son ratio de couverture des provisions (PCR) est tombé à 78,6% contre 81,5% fin décembre. Les provisions cumulatives de la banque, y compris celle de Covid, s’élevaient à Rs 26558 crore en mars 2021, contre Rs 32010 crore à la fin de décembre 2020.

Le livre d’avances a diminué de 5,5% en glissement annuel à Rs 96 426 crore au 31 mars. Les avances au détail représentaient 30% du portefeuille de prêts à la fin de mars 2021, contre 28% il y a un trimestre. La direction prévoit une croissance des avances de plus de 15% en FY22, portée par une croissance de 20% du livre de détail et des PME.

Les dépôts s’élevaient à Rs 1,63 crore lakh à la fin du mois de mars, en hausse de 55% en glissement annuel et de 11% en séquentiel. Le ratio du compte d’épargne en compte courant (CASA) s’établit à 26,1% au T4FY21, inférieur à 26,6% il y a un an.

La marge nette d’intérêt de la banque (NIM), une mesure clé de la rentabilité, a glissé de 180 points de base (pb) séquentiellement à 1,6%.

Le ratio d’adéquation des fonds propres selon Bâle III s’établit à 17,5% au 31 mars. Le ratio Common Equity Tier-I (CET-I) s’établit à 11,2% à fin mars.

Les actions de Yes Bank sur l’ESB se sont terminées à plat à Rs 14,55 vendredi. Les résultats ont été publiés après la clôture des échanges.

