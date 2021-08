Oui La banque recherche un partenaire pour créer une entreprise de reconstruction d’actifs

in

Ils doivent également avoir démontré leur capacité à engager des fonds pour l’investissement ou le déploiement dans des entreprises indiennes ou des actifs d’environ 0,5 milliard de dollars.

Yes Bank a déclaré mercredi dans un avis public qu’elle recherchait un partenaire pour rejoindre la banque dans la création d’une société de reconstruction d’actifs (ARC).

L’investisseur potentiel doit être un acteur expérimenté dans le domaine des actifs en difficulté, et il sera le partenaire principal de l’ARC.

« L’investisseur potentiel serait le partenaire/sponsor principal de l’ARC, la Banque étant l’autre partenaire/sponsor important, pour mener les activités de reconstruction d’actifs conformément aux directives existantes de la RBI (Reserve Bank of India) régissant l’identification, l’approvisionnement et résolution des actifs financiers stressés », a déclaré Yes Bank dans l’avis.

Ernst & Young a sollicité les manifestations d’intérêt d’investisseurs potentiels au nom de la banque.

Les soumissionnaires ou leurs sponsors doivent avoir eu un minimum d’actifs sous gestion et des fonds déployés à l’échelle mondiale d’au moins 5 milliards de dollars au cours de l’exercice précédent.

Les soumissionnaires doivent avoir une expérience mondiale dans le domaine des actifs en difficulté et des antécédents en matière de redressement ou de résolution d’actifs non productifs (NPA), en plus de satisfaire aux critères « fit and proper » de la banque centrale.

Le directeur général et PDG de Yes Bank, Prashant Kumar, a refusé de commenter le développement ou de partager d’autres détails mercredi.

Après que Yes Bank ait déclaré ses résultats financiers pour le T4FY21, Kumar a déclaré que la banque avait contacté la RBI pour son approbation pour l’ARC.

Alors que la RBI n’avait pas approuvé le plan de l’ARC sous la forme initialement envisagée, Yes Bank poursuivait son plan pour l’entreprise.

“Maintenant, nous attendrions le rapport du comité d’experts qui a été mis en place par la Banque de réserve de l’Inde sur l’ensemble du cadre de l’ARC, puis nous avancerons conformément à ces directives”, avait déclaré Kumar.

Kumar avait indiqué qu’au cours de l’exercice 22, les recouvrements de liquidités de Yes Bank seraient plus que ses dérapages.

Au premier trimestre de l’exercice 22, le prêteur a déclaré un ratio NPA brut de 15,6 %, contre 15,41 % au trimestre précédent, et un ratio NPA net de 5,78 %, contre 5,88 %.

Les dérapages se sont élevés à Rs 2 233 crore, tandis que les récupérations et les mises à niveau étaient à hauteur de Rs 2 325 crore.

