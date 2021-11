Oui, la crise de colère de votre enfant est un développement naturel.

19/11/2021 à 12:42 CET

L’éducation est tout

Les crises de colère tant redoutées répondent à une phase du développement normal d’un enfant, mais elles provoquent de nombreux maux de tête. Rester calme, faire preuve d’empathie, ne pas le prendre personnellement, être clair sur les limites et nommer ces émotions incontrôlées sont des idées clés pour gérer la tempête.

« Nous ne devons jamais perdre le contrôle. Celui qui est incapable de contrôler ses émotions, en principe, est l’enfant & rdquor;

Le psychologue Alberto Soler explique ce qui suit à propos des crises de colère : « Les crises de colère sont un phénomène normal, et en tant que tel, nous devons les gérer. Ils ne se produisent pas parce que l’enfant est gâté ou parce que les parents ne savent pas imposer leur autorité. Ils surviennent simplement parce qu’ils font partie du développement de l’enfant. Nous pouvons les gérer de manière plus consciencieuse et respectueuse avec les besoins de l’enfant, sans pour autant cesser d’être ferme dans les situations qui le nécessitent & rdquor ;. Que pouvons nous faire?

il vaut mieux prévenir guérir. En évitant les situations de conflit, nous pouvons éviter une crise de colère. nous ne devons jamais perdre le contrôle, élever la voix ou tenter de nous imposer par la force. Rappelons qu’ici celui qui est incapable de contrôler ses émotions est, en principe, l’enfant.Parfois, il peut être compromis. « Que veux-tu du maillot rouge au lieu du vert ? Ok, enfilez le rouge, rien ne se passe & rdquor; On a évité une crise de colère ou l’avons coupé à temps. Ce n’est pas une guerre, il ne se passe rien.La fermeté n’est pas incompatible avec l’affection. Ici, nous ne voulons pas céder, mais nous pouvons essayer de négocier une alternative avec notre fils : « Je sais que tu veux ça, mais ça ne peut pas être. Si vous le souhaitez, nous pouvons & mldr; & rdquor ;.Mettez-vous à son niveau, parlez-lui calmement, le regardant dans les yeux, essayant de le faire nous regarder pendant que nous lui parlons. C’est important chaque fois que nous communiquons avec un enfant, mais lorsque nous sommes dans une situation comme celle-ci, c’est encore plus important.Nous ne devrions jamais utiliser le chantage émotionnel:.Ne pas nier le contact physique. Il est probable qu’il rejette le contact physique, qu’il ne veuille rien savoir de nous. Nous devons le respecter et ne pas le prendre comme une attaque. Il est simplement obscurci. Mais s’il accepte le contact physique, nous pouvons lui faire un câlin, des bisous ou le baiser jusqu’à ce qu’il se sente mieux.Nous ne devrions pas donner de sermons ou de grandes explications, encore moins dans la phase la plus explosive de la crise de colère. Parce que personne ne va nous écouter à ce moment-là. Plus les messages sont courts et simples, mieux c’est : « chérie, désolé, maintenant ça ne peut pas être & rdquor; Une fois la crise terminée, et selon l’âge de l’enfant, on pourra lui parler de ce qui s’est passé, mais jamais au cours de la même & rdquor;

« N’essayez pas de nier les émotions des enfants, même si celles-ci peuvent conduire à des comportements inappropriés & rdquor;

Begoña Ibarrola, auteur de contes pour enfants et psychologue nous dit que jusqu’à présent « le rôle important que les émotions ont dans notre vie et notre bonheur n’a pas été pris en compte & rdquor ;. Pour cette raison, elle estime qu’il est important que les parents « n’essayent pas de nier les émotions de leurs enfants, même si celles-ci peuvent conduire à des comportements inappropriés, qui embrassent toutes sortes d’émotions et qu’ils apprennent à accompagner leurs enfants dans leurs émotions. Et aussi que apprenez des astuces pour aider vos enfants à sortir d’émotions qui peuvent ne pas être très positives pour eux & rdquor ;.

« Quand vous ne savez pas quoi faire, avant de crier, misez sur le contact physique & rdquor;

Dans un atelier, Lucía Galán nous a proposé une réflexion : « Quel est le moyen le plus rapide pour nos enfants d’attirer notre attention ? & Rdquor ;, la réponse est très claire : se conduire mal. Lucia nous a emmenés visiter le Un cerveau d’enfant, dominé par la partie inférieure, d’émotions, d’impulsions et d’instincts. « Les enfants font les choses des enfants, ils n’ont pas besoin d’une maison bien rangée, ils n’ont pas besoin d’être à l’heure& mldr; & rdquor ;.

Vos besoins et les nôtres diffèrent. Mais « pour relier la partie inférieure du cerveau (dominée par les émotions et les impulsions) et la partie supérieure (dominée par le raisonnement logique), il suffit d’une étincelle & rdquor;. Et le meilleur, nous dit Lucia, c’est le contact physique : « Quand vous ne savez pas quoi faire, avant de crier, misez sur le contact physique & rdquor ;.«Ils peuvent être des comportements, socialement très mauvais, mais émotionnellement très sains & rdquor;

Yolanda Salvatierra, responsable de Kash-Lumn nous a dit : « Qu’est-ce qu’un mauvais comportement ? Il paraît évident que l’on attribue ce qualificatif à tout comportement qui ne répond pas à des normes socialement établies, mais en réalité un « mauvais comportement & rdquor; nous exprime un malaise. Une crise de colère, de mauvaises réponses, ne pas obéir, ne pas vouloir manger ou aller dormir & mldr; Ce ne sont pas des réponses motivées par des sentiments de plaisir. Pouvons-nous nous souvenir de la dernière fois où notre fils ou notre fille s’est mal conduit ? Ou mieux encore, pouvons-nous nous souvenir quand nous l’avons fait ? Un cri incontrôlé, une réponse de colère, un cri de terreur, voire des coups de poing sur la table ou en claquant la porte. ils peuvent être des comportements, socialement très mauvais, mais émotionnellement très sains.

Pensons un instant à ce qui nous arrive lorsque nous avons peur, lorsque nous nous mettons en colère, lorsqu’il nous est difficile de supporter notre colère face à une injustice. Nous avons appris à nous comporter selon des normes établies. Dans la plupart des cas, ne pas montrer notre vulnérabilité, être assertif et « politiquement correct & rdquor; mais est-ce que cela nous fait nous sentir mieux ? La difficulté qu’ont les émotions est de les traiter sereinement & rdquor ;. « Si nous comprenons les comportements de nos enfants plus connectés avec eux, sans le prendre si au sérieux, nous ne perdrons pas autant patience & rdquor;

María Soto, la fondatrice d’Educa Bonito, nous a expliqué lors d’un atelier que les crises de colère « font partie du sac de l’enfant et sont des défis à surmonter. Si nous comprenons les comportements de nos enfants plus connectés avec eux, sans le prendre si au sérieux, nous ne perdrons pas autant patience & rdquor ;. Maria donne un exemple : Lorsque nous avons eu un bébé, nous n’avons pas compris ses pleurs à minuit comme un manque de respect pour notre autorité, mais comme une manifestation de son besoin. Avec ce que l’on appelle les « mauvais comportements », explique le fondateur d’Educa Bonito, la même chose se produit.

« Nos enfants comprennent que le monde fonctionne en fonction des réactions que nous avons à ce qu’ils font & rdquor ;.

Dans une présentation très drôle et virale, Carles il a fait appel au bon sens face à des conflits tels que des crises de colère. Considérant que « nos enfants comprennent que le monde fonctionne selon les réactions que nous avons à ce qu’ils font », Carles nous a raconté comment un enfant a demandé une sucette et ils ne la lui ont pas donnée, il a pleuré et ils n’ont pas donné il le lui a donné, il a donné un coup de pied et il ne le lui a pas donné et il est devenu violet à cause de la crise de colère et ils le lui ont donné. Pour cette raison, Carles, se mettant à la place de cet enfant, a assuré qu’il dirait à ses amis « J’ai eu une famille dans laquelle je dois risquer ma vie pour avoir une sucette.& rdquor ;.