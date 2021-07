Oui, la version bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12 arrive bientôt

Robert Triggs / Autorité Android

Un représentant de Samsung Corée a révélé que la version bêta de One UI 4.0 arrive “bientôt”. La version bêta arrivera sur les téléphones de la série Galaxy S21. Il n’y a pas encore de mot sur une disponibilité plus large pour le moment.

Samsung est sans doute la marque Android la plus impressionnante en ce moment en ce qui concerne les mises à jour, et il semble que l’entreprise ne perde pas de temps avec Android 12 non plus.

Un responsable de la communauté sur les forums coréens de Samsung (h/t : SamMobile) a confirmé que la version bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12 « arrive bientôt » dans la série Galaxy S21. Le représentant a également posté une image en coréen, détaillant le programme. Vous pouvez le voir ci-dessous.

« Soyez le premier à découvrir la nouvelle interface Galaxy avec Android 12 sur la série Galaxy S21 ! » lit un extrait de l’image traduit automatiquement. L’image indique également que cela s’applique aux appareils Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra déverrouillés.

L’image encourage également les utilisateurs à visiter l’application Samsung Members et à trouver la bannière/l’avis correspondant pour s’inscrire à la version bêta de One UI 4.0. On ne sait pas encore si les inscriptions sont actuellement ouvertes pour les utilisateurs coréens.

Cela signifie probablement que la version bêta de One UI 4.0 ne peut pas être loin pour les utilisateurs d’autres marchés. J’espère donc que les propriétaires de la série S21 en Europe, en Amérique du Nord et dans d’autres régions pourront également s’inscrire bientôt.

Nous nous attendons à ce que le nouveau skin One UI offre des fonctionnalités Android 12 telles qu’un outil d’extraction de couleurs pour les thèmes, des tuiles rapides modifiées et un tableau de bord de confidentialité. Mais que voudriez-vous voir dans One UI 4.0 ? Faites le nous savoir dans les commentaires!