Oui, le canal de Suez est toujours bloqué! Ces mèmes scandaleusement drôles sur Twitter ont des solutions «  Evergreen  »

Une vue générale du porte-conteneurs nommé « Evergreen » coincé dans le canal de Suez, cette image satellite de Maxar Technologies prise le 27 mars. (Photo: Maxar Technologies / Document via .)

Dernières nouvelles de la crise de Suez: Twitter a une solution pour tout! Alors que se passe-t-il si des équipes d’experts n’ont pas été en mesure de renflouer le porte-conteneurs géant Evergreen coincé dans le canal de Suez, les médias sociaux ont proposé des plans uniques ou, devrions-nous dire carrément fous, d’ouvrir l’une des voies navigables les plus cruciales au monde. Au cas où la crise actuelle de Suez ramènerait les souvenirs de la tension de 1956, eh bien, une bonne nouvelle – rien de ce genre ne se passe actuellement. Ce qui s’est passé, c’est qu’un équipage entièrement indien de 25 membres du navire battant pavillon panaméen nommé Ever Given a perdu le chemin en raison d’une forte rafale de vent et de marées robustes et s’est coincé en diagonale. Cela a conduit au blocage du canal de Suez et a entravé la chaîne d’approvisionnement entre l’Asie et l’Europe. Les derniers rapports suggèrent que les experts disent que bien que l’eau coule sous le navire, il n’est toujours pas clair quand le navire géant peut être renfloué et libérer le canal.

Alors maintenant que vous savez ce qu’est la crise de Suez 2021, découvrez ces mèmes brillants qui peuvent sûrement mettre un sourire sur le visage de n’importe qui. Voici les « solutions » les plus cool et les plus amusantes pour débloquer le canal de Suez:

Je suis sûr que cela a déjà été fait des milliers de fois, mais les gens sont toujours verts, chag sameach pic.twitter.com/zN4zUZymCA – Eli Valley (@elivalley) 27 mars 2021

Dans une autre nouvelle, un camion transportant un conteneur #Evergreen bloque la circulation en Chine. Dans exactement la même position diagonale. ???????????? # SuezBLOCKED #suezcanel #Chine #Egypte #Evergreenship pic.twitter.com/LVm4Npn3cL – Guy avec la pelleteuse au canal de Suez (@SuezDiggerGuy) 27 mars 2021

Solution trouvée pour l’EverGreen. # SuezCrisis #Evergreen pic.twitter.com/Bzp3Mq2zPu – Brenton McArthur (Abbas) (@McarthurBrenton) 27 mars 2021

seule personne capable de résoudre le problème du canal de Suez: pic.twitter.com/rV3VAkArrQ – BROSKI (@xDDDGuy) 26 mars 2021

L’Autorité du canal de Suez n’a pas encore décroché le navire, mais ils ont fait cette grande bobine de grésillement sans que le navire ne se décolle sur ce qui ressemble à une version libre de droits de la bande originale de Tenet https://t.co/WEf27ekums pic.twitter.com/ZRTeO3m7yU – Josh Billinson (@jbillinson) 25 mars 2021

Mon plan ambitieux pour libérer le bateau est de pousser un énorme coton-tige dans le canal pic.twitter.com/ZnY4ehu8fx – Karl Sharro (@KarlreMarks) 25 mars 2021

Bande dessinée d’aujourd’hui: Nous sommes tous, à notre manière, ce navire. pic.twitter.com/GVDjLxzErX – Chaz Hutton (@chazhutton) 24 mars 2021

pic.twitter.com/wTGc5lgVnm – socialisme ou barbarie (@NotNihal) 25 mars 2021

Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a deux noms de bateau, un petit détail. Le nom du conteneur de navire géant EST «Ever Given». Oui, nous avons vu ces lettres en gras peintes sur la boutique en disant «Evergreen», mais ce n’est PAS le nom du navire. C’est le nom de la société propriétaire de ce navire! Les dernières images satellites ont montré qu’il y a plus de 100 petits navires bloqués dans l’unique «embouteillage». Il y a eu des spéculations sur les médias sociaux sur le fait qu’Israël propose sa propre réponse au canal de Suez. Ouvert en 1869, le canal de Suez a été la voie navigable la plus importante. Cela peut être mesuré par le fait qu’en termes de commerce, les entreprises perdent 10 milliards de dollars à cause des approvisionnements bloqués dans les navires du canal de Suez.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.