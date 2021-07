Oui, le net du trimestre de juin de la Banque bondit de 360 ​​% en raison de provisions plus faibles et d’autres revenus plus élevés

in

L’approvisionnement a diminué de 41 % d’une année sur l’autre (en glissement annuel) et de 88 % séquentiellement à Rs 644 crore. Le revenu net d’intérêts (NII) a chuté de 26% en glissement annuel à Rs 1 908 crore, mais a augmenté de 42% séquentiellement.

Yes Bank a annoncé vendredi un bond de 360% d’une année sur l’autre de son bénéfice net à Rs 207 crore pour le trimestre de juin, grâce à la baisse des provisions et à la hausse des autres revenus. Il s’agit du bénéfice le plus élevé du prêteur depuis décembre 2018.

Cependant, les autres revenus ont augmenté de 70 % en glissement annuel et de 29 % en glissement trimestriel pour atteindre 1 056 crore de roupies. Les autres revenus comprenaient des frais bancaires de détail de Rs 342 crore et le recouvrement de comptes radiés d’une valeur de Rs 249 crore.

Concernant la deuxième vague de Covid-19, le prêteur a déclaré que la mesure dans laquelle la pandémie continuerait d’avoir un impact sur les résultats de la banque dépendrait des développements en cours et futurs, qui sont très incertains. Soulignant l’impact de Covid-19, Prashant Kumar, directeur général et chef de la direction, a déclaré: «La nouvelle génération d’entreprises s’est poursuivie pour le trimestre avec des décaissements au détail de 5 006 crores de Rs, des décaissements de 3 242 crores de Rs aux PME et des décaissements bancaires de gros de 3 625 Rs. crore.

La marge nette d’intérêts (NIM) de la banque a diminué de 90 points de base (pb) en glissement annuel à 2,1 %, contre 3 % au même trimestre l’an dernier. Cependant, les NIM se sont améliorés de 50 bps séquentiellement.

La qualité des actifs est restée mitigée au cours du trimestre de juin. Le ratio des actifs non productifs bruts (ANP) a augmenté de 19 points de base (pb) à 15,6%, contre des ANP bruts de 15,41% au trimestre précédent. Cependant, le ratio des NPA nets s’est amélioré de 10 points de base à 5,78 % contre 5,88 % au trimestre de mars.

“Les récupérations et les résolutions des entreprises au cours du trimestre à Rs 1 643 crore ont dépassé les dérapages de Rs 1 258 crore”, a déclaré Kumar. La banque vise à effectuer des recouvrements de Rs 5 000 crore au cours de l’exercice (FY22).

Les avances totales sont restées stables en glissement annuel à Rs 1,63 crore lakh. Le prêteur a mentionné que les avances au détail ont franchi la barre des 50 000 crores de roupies au cours du trimestre. Le total des dépôts a augmenté de 39% en glissement annuel pour atteindre Rs 1,64 lakh crore. Les dépôts du compte courant/compte d’épargne (CASA) ont augmenté de 48% en glissement annuel pour atteindre 44 790 crore de Rs.

Le ratio CASA s’est amélioré à 27,4%, contre 25,8% au T1FY21. Le prêteur vise à atteindre un ratio CASA de 30 % d’ici la fin de l’exercice 22. Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) de la banque selon les directives de Bâle III était de 17,9 % au 30 juin 2021.

Concernant l’impact de la direction de RBI sur Mastercard, le prêteur a déclaré qu’il se lia avec Rupay et Visa pour l’émission de nouvelles cartes. “Nous avons déjà signé avec Rupay et le rapprochement avec Visa sera fait dans une semaine environ”, a déclaré Kumar. Le régulateur bancaire avait interdit à Mastercard d’ajouter de nouveaux clients après avoir constaté que la société n’était pas conforme aux normes de stockage de RBI.

