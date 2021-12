Oui, l’entraîneur vainqueur du Duke’s Mayo Bowl aura droit à un bain de mayonnaise… en quelque sorte

L’une des plus grandes questions qui se profilent au sujet du Duke’s Mayo Bowl est la suivante : l’entraîneur gagnant aura-t-il un bain de mayonnaise ? Maintenant, nous avons une réponse.

SOURCES: La décharge de mayonnaise sur l’entraîneur-chef gagnant sera après la cérémonie de remise des trophées et ce sera 4,5 gallons de mayonnaise Duke, légèrement diluée. @DukesMayoBowl – Lauren Brownlow (@lebrownlow) 30 décembre 2021

C’est bien, mais c’est aussi un peu décevant. Le but du bain est une célébration pendant les derniers instants du jeu, capturé pour que tout le monde puisse le voir. Je comprends que la mécanique consistant à couvrir quelqu’un de mayonnaise avant une cérémonie de remise des trophées n’est pas exactement glamour, mais bon sang, c’est la tradition. Il ne devrait pas être caché pour être trouvé après le match sur un service de streaming, il devrait être célébré par le monde à la télévision en direct.

Je comprends qu’il n’est probablement pas possible de faire sauter des joueurs avec un pot de mayonnaise géant jusqu’à ce qu’il se répande partout dans l’entraîneur. Il y a beaucoup trop de marge de manœuvre pour que la mayonnaise ne sorte pas, ou Dieu nous en préserve, s’effondre en un seul morceau et cause potentiellement une blessure à base de mayonnaise.

Mais bon, au moins nous recevons une sorte de bain de mayonnaise, et c’est beau en soi.