Oui, les créateurs de Us Again pleurent également à chaque visionnage

Mari : Waouh. Eh bien, je ne pense pas que c’était tout à fait terminé, mais je me souviens de la première fois qu’on nous a envoyé un brouillon où je crois qu’ils finissaient encore les trucs de pluie et que l’éclairage n’avait toujours pas été mis en œuvre, mais c’était beaucoup plus étoffé que tout ce que nous avons vu encore. Et je pense, j’ai l’impression que nous tremblions et…

Keone : Je pense qu’il y a des images de nous en train de réagir.

Zach : Je suis presque sûr qu’il y a des images de ça. Je suis presque sûr qu’ils vont le mettre là-bas.

Mari : Juste pleurer, pas seulement à la fin mais comme pleurer tout le temps. Je me souviens même avoir été envoyé comme les trucs précédents, qui étaient très brutaux, comme des coupures de gens qui traversaient ce monde. Et même juste en voyant ce Steamboat Mickey au début, c’était juste, ça nous frappe toujours comme, wow, je ne peux pas croire que nous commençons à travailler sur quelque chose comme ça. C’est incroyable. Et ça nous frappe toujours à chaque fois que j’en parle, à chaque fois que je le regarde à nouveau. Je me souviens que c’est réel, que ce n’était pas qu’un rêve qui s’est produit. Mais c’est très, ça me rend très fier et très honoré d’en faire partie.

Keone : [The crying is] plus souvent qu’autrement, c’est sûr.

Zach : Ouais. Je ne sais pas pourquoi je pleure à chaque fois que je pleure, mais je me dis, je devrais savoir ce qui va arriver, mais oui, je le fais, à chaque fois.