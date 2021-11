Oui, les écrans affectent le développement cérébral de nos enfants

11/07/2021 à 09:07 CET

Alicia Mendoza

Les écrans sont une extension de plus des bras des adultes, et de plus en plus de nos jeunes fils et filles. est utilisation excessive des téléphones portables et autres technologies dès son plus jeune âge, cela affecte le développement de nos enfants, en particulier niveau cognitif.

Les téléphones portables, les tablettes ou les jeux vidéo fascinent les enfants, mais affectent et nuisent à la le développement du cerveau de nos enfants, surtout lorsqu’ils sont petits, selon plusieurs études. Nous pouvons voir dans notre quotidien comment les enfants sont exposés à ces écrans au quotidien. Ils les utilisent pour se divertir, chercher un doute, étudier & mldr; Mais aussi, en tant que parents, nous utilisons parfois ces technologies pour amener nos enfants à se calmer, dans la plupart des cas parce que nous ne trouvons pas de meilleure solution ou que nous n’avons pas les outils pour les faire se détendre.

Les données confirment cette surutilisation. Selon les données d’Empantallados et de Gad 3, les plus petits utilisaient les écrans en 2020 près de 4 heures par jour. De la Kaiser Family Foundation, ils soulignent que 43% des enfants de moins de 2 ans regardent la télévision tous les jours et que ceux de moins de six ans passent deux heures par jour devant ces écrans, presque le même temps qu’ils passent à jouer dehors, et trois fois plus de temps qu’ils n’en passent à lire ou à écouter ce que quelqu’un leur lit.

Comment les téléphones portables et autres écrans affectent-ils le développement cérébral des enfants ?

De plus en plus de recherches voient le jour dont l’objectif est d’étudier comment le temps d’exposition aux écrans peut affecter le cerveau des plus petits, et comment il peut affecter les comportements et les capacités des enfants. L’étude en cours sur le développement cognitif du cerveau chez les adolescents (ABCD) a débuté en 2018 et étudie plus de 11 000 enfants exposés à différents facteurs, y compris les écrans.

Les premiers résultats ont montré que les enfants qui passent plus de deux heures exposés à des téléphones portables ou à d’autres appareils obtiennent de moins bons scores aux tests de langage et de réflexion. De plus, les scintigraphies cérébrales effectuées dans le cadre de cette recherche ont montré qu’il existe des différences dans le cerveau de ceux qui passent plus de 7 heures par jour avec toutes sortes d’appareils par rapport à d’autres cerveaux qui ne sont pas autant exposés. Cette même étude examine si une exposition importante aux écrans peut conduire à un cortex cérébral plus mince.

Cette autre étude publiée dans la revue Jama Pediatrics indique qu’il existe une corrélation entre un grand nombre d’heures d’exposition aux écrans et une diminution de la substance blanche dans le cerveau. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour réfuter ce fait, l’utilisation excessive d’écrans à un âge précoce peut réduire la substance blanche du cerveau, ce qui peut nuire à notre apprentissage des langues.

Téléphones portables et perte d’attention

L’introduction des écrans dans nos vies a changé notre capacité à nous concentrer et à assister. La docteure en psychologie et éducation Catherine L’ecuyer nous l’a dit dans cette présentation : les plateformes de streaming nous proposent de reproduire des contenus à double vitesse pour que nous puissions maintenir l’attention, les contenus audiovisuels regorgent de stimuli pour ne pas nous distraire avec les autres écrans.

«Quand nous avons vu Maya l’abeille, elle volait lentement avec Willy et tout était très lent. Maintenant, ils refont une grande partie du contenu que nous avons vu quand nous étions enfants mais à une vitesse vertigineuse & rdquor;. Ainsi, « l’enfant s’habitue à cette vitesse, qui n’existe pas dans le monde réel. Quand il retourne dans le monde réel, tout l’ennuie& rdquor;, nous a confié Catherine.

Cette étude publiée par la Fondation Acta Paediatrica réaffirme également cette position sur la perte d’attention et les appareils électroniques : alors que la lecture d’un livre augmente la connexion du cerveau avec les aires du langage, les régions de contrôle visuel et cognitif, le temps d’exposition des enfants diminue la connexion cérébrale.

Les écrans peuvent nuire à la santé physique des enfants

L’utilisation excessive d’écrans peut également nuire à la santé physique des enfants. Cette étude publiée dans la revue Pediatrics Obesity montre comment les enfants américains de 9 et 10 ans qui utilisent le plus les écrans sont plus susceptibles de prendre du poids un an plus tard. Selon l’un des chercheurs de l’étude, l’obésité et les facteurs liés à l’écran sont liés car « le temps passé devant un écran est souvent sédentaire et peut remplacer le temps consacré à l’activité physique. Les enfants sont exposés à davantage de publicités alimentaires et ont tendance à grignoter et à trop manger tout en étant distraits devant d’écrans. »

L’American Academy of Pediatrics pointe également l’obésité comme conséquence possible d’une utilisation excessive des écrans, ainsi que l’ajout d’autres facteurs tels que des complications pour s’endormir, des problèmes à l’école ou des comportements à risque à l’avenir.

Recommandations pour faire bon usage des téléphones portables et autres technologies

D’après le journal de l’American Academy of Pediatrics, il est recommandé que les enfants jusqu’à 24 mois ne soient exposés à aucun type d’écran. Et à partir de 2 et 5 ans, le temps maximum doit être de 1 heure, et il faut s’assurer qu’il s’agit d’un contenu de qualité et pédagogique.

Pour les garçons et les filles plus âgés, l’Unicef ​​rappelle que les enfants entre 5 et 12 ans doivent passer au maximum une heure et demie par jour avec des écrans et que leur utilisation doit être encadrée. Dès l’adolescence, ils recommandent d’être guidés pour en faire eux-mêmes bon usage.