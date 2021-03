Oui, les hommes ont aussi un cancer du sein

25/03/2021 à 09:49 CET

Antonio a 49 ans. Il y a deux ans, lors de la douche quotidienne, elle a découvert qu’elle avait une bosse sur le sein. Il a dû aller chez un gynécologue où elle a reçu un diagnostic de cancer du sein.

Après avoir pratiqué une mastectomie, ils ont proposé un traitement consistant à prendre des pilules pendant 3 ans, même si les experts de ce type de tumeurs n’étaient pas sûrs de son efficacité. C’était un traitement utilisé uniquement chez les femmes atteintes d’un cancer du sein, pas chez les hommes. Et il n’y a pratiquement aucune recherche sur ce type de tumeurs chez l’homme.

Le cancer du sein touche un homme sur 10 femmes et représente environ 1% de tous les diagnostics de cette tumeur, avec une augmentation annuelle de l’incidence de 1,1%, selon des études épidémiologiques récentes.

Et voici le problème, car la faible incidence de ce type de cancer chez l’homme suscite peu d’intérêt lorsqu’il s’agit de développer des études spécifiques. ils utilisent les mêmes thérapies que chez les femmes.

Cela peut vous intéresser: Cancer du sein: comment et quand effectuer un auto-examen du sein?

Les associations de ce type de patients l’ont clair, il faut enquêter. Pour qu’ils puissent «Mieux comprendre les différences entre la biologie tumorale chez les femmes et les hommes, ainsi que l’efficacité des traitements que nous recevons actuellement, et pour déterminer de nouvelles lignes de traitement personnalisé pour ce type de cancer », affirme Màrius Soler, président de l’Association INVI Male Breast Cancer.

Une recherche meilleure et plus approfondie permettrait le développement de traitements plus efficaces, spécifiques et moins toxiques. Cela augmenterait la survie de ces patients et contribuerait à améliorer leur qualité de vie.

Mais ce n’est pas seulement une question de recherche. Expliquer que cette pathologie n’est pas seulement un problème féminin faciliterait un diagnostic précoce, indispensable à la survie du patient.

«Comme il n’y a pas de conscience sociale de l’existence du cancer du sein chez l’homme, ces Ils ne savent pas comment relier les symptômes à la possibilité que ce soit « quelque chose » de malin ou à quel médecin spécialiste s’adresser. La méconnaissance actuelle de cette tumeur entraîne une désorientation initiale et donc un retard dans le diagnostic ».

Cela peut vous intéresser: si le test sérologique indique que j’ai des anticorps, ne suis-je plus contagieux ou m’infectent-ils? (Mise à jour)

La sensibilisation du public à ce type de cancer permettra également de mieux y faire face d’un point de vue psychologique.

«En ayant peu d’impact, en n’étant pas connu et en étant lié à la femme, cela a un impact émotionnel et produit de la confusion, ce qui conduit au silence et à la stigmatisation», explique Màrius Soler.

Facteurs de risque de cancer du sein chez l’homme

Génétique: Des études indiquent que les hommes porteurs de mutations du gène BRCA2 (10 à 15% des personnes touchées) ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein, de sorte qu’un test génétique pourrait aider à la détection et au diagnostic.

Des altérations d’autres gènes (CHEK2, CYP17 et MLH1) sont également liées au développement de cette tumeur chez l’homme.

Antécédents familiaux Âge: au fil des années, les chances de développer un cancer du sein augmentent. En effet, l’âge moyen au diagnostic est d’environ 60 ans, plus élevé que chez les femmes. Un autre facteur de risque est certaines conditions qui altèrent l’équilibre des hormones sexuelles féminines et masculines (œstrogènes / androgènes) dans l’organisme. Il existe des maladies telles que la cirrhose du foie, l’obésité ou le syndrome de Klinefelter, qui peuvent altérer l’équilibre de ces niveaux hormonaux.

Les médicaments d’hormonothérapie pour le cancer de la prostate peuvent également déséquilibrer l’équilibre.

Registre du cancer du sein masculin

Le groupe GEICAM, spécialisé dans la recherche sur le cancer du sein en Espagne, a lancé le premier Registre du cancer du sein masculin d’analyser rétrospectivement un millier de cas diagnostiqués en Espagne entre 2000 et 2019.

«Avec le lancement de ce projet nous allons réaliser une caractérisation génétique et moléculaire des tumeurs qui nous permettra de les classer et d’évaluer leur capacité pronostique par rapport aux caractéristiques cliniques-pathologiques classiques et aux sous-types de tumeurs identifiés chez la femme, ce qui peut être d’une grande utilité pour le diagnostic, le traitement et le suivi des patients », souligne le Dr Noelia Martínez Jáñez, oncologue Hôpital universitaire Ramón y Cajal et membre du conseil d’administration du GEICAM.