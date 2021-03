Oui, les plates-formes de diffusion de musique favorisent fortement les grands artistes de label

Une analyse récemment publiée des contrats, des pratiques commerciales et des taux de redevance par flux des plates-formes de streaming a mis en lumière les avantages possibles que les principaux fournisseurs de services numériques actuels présentent aux créateurs signés auprès de grandes marques.

La plate-forme de politique antitrust basée à Boston, Competition Policy International (CPI), a abordé le sujet avec un rapport d’environ 5 700 mots, intitulé «Music Streaming: Is It a Level Playing Field?» Et comme mentionné initialement, l’étude a exploré les avantages que les meilleurs services de streaming actuels présentent aux artistes signés auprès de grands labels, en mettant l’accent sur le leader de l’industrie Spotify.

Il convient de noter d’emblée que l’enquête s’est concentrée spécifiquement sur le marché britannique du streaming – peut-être en raison d’enquêtes récentes sur les taux de redevances par flux ainsi que des critiques d’artistes britanniques de haut niveau. Mais les principaux points à retenir sont vraisemblablement valables pour les artistes aux États-Unis et dans d’autres grandes industries de la musique.

Après avoir souligné la croissance substantielle des bénéfices que la diffusion en continu a induite ces dernières années, le rapport de près de 6000 mots reconnaît que de nombreux artistes ont l’impression «d’avoir été traités injustement par la diffusion en continu, malgré le coup de pouce global qu’il a donné aux revenus de l’industrie».

À partir de là, le document global a brièvement examiné la concurrence entre les plates-formes de streaming elles-mêmes (il n’y a «pas de manque évident de concurrence entre les plates-formes pour les consommateurs, du moins actuellement») et s’est concentré sur le sujet principal: la concurrence pour les jeux sur ces plates-formes, parmi les artistes.

Selon le texte, le système actuel que les plates-formes de streaming utilisent pour payer les redevances – calcul de la rémunération en fonction des flux d’un artiste dans le cadre de toutes les pièces sur la plate-forme – «peut fausser les revenus et fausser les incitations concurrentielles». Bien sûr, les artistes ultra-populaires qui accumulent des millions et des millions de flux reçoivent toujours des paiements importants, mais les créateurs avec des totaux de lecture mensuels plus modestes reçoivent une rémunération relativement insuffisante – même lorsque certains fans dévoués jouent presque exclusivement leur musique.

Les contrats «confidentiels et complexes» que les grandes étiquettes signent avec les services de streaming ainsi que leurs participations dans les plates-formes sont susceptibles d’aggraver ces obstacles, selon le rapport. En termes de listes de lecture – qui, il va sans dire, sont capables de susciter un intérêt significatif pour les morceaux – «les plus grands distributeurs, appartenant aux principaux labels, peuvent être plus efficaces pour accéder aux listes de lecture propriétaires de la plate-forme», indique l’analyse.

«Les incitations de Spotify à écouter des chansons des principaux labels peuvent également être influencées par leurs contrats avec ces labels», poursuit le rapport. «Bien que ceux-ci soient confidentiels, Spotify déclare qu’ils incluent des garanties de paiement minimum, qui l’obligent à effectuer des paiements même si les enregistrements de ce label n’atteignent pas un niveau spécifié de flux. Mettre davantage de musique de ce label sur des listes de lecture réduirait clairement le risque de déclencher de tels paiements. »

Ainsi, bien que Spotify ait souligné qu’il n’accepte pas les paiements pour les placements de listes de lecture, il peut néanmoins y avoir une incitation à attribuer les places très convoitées aux artistes des principaux labels. «Les artistes de labels indépendants obtiennent beaucoup moins que leur juste part d’accès aux listes de lecture les plus populaires. Alors que la grande majorité d’entre elles sont organisées par Spotify, les partages des listes de lecture propriétaires des principaux labels peuvent aggraver la situation », a poursuivi le texte.

De même, le rapport a noté les ramifications profondes des options de promotion payante de la société basée à Stockholm, qui, pour des raisons évidentes, devraient profiter davantage aux grands noms de la marque qu’aux créateurs avec moins de flux et un budget marketing plus restreint.

Et en conclusion, le rapport de l’IPC a réitéré que «la concurrence loyale est limitée par la nature des accords de rémunération entre les créateurs et les plateformes de streaming, le rôle des playlists et le fort pouvoir de négociation des grands labels».

De plus, les auteurs de l’œuvre ont exhorté les plateformes de streaming à commencer à payer des redevances en fonction des habitudes d’écoute de chaque utilisateur – c’est-à-dire à distribuer leur abonnement mensuel (après dépenses) sous forme de pourcentage, directement aux artistes dont ils appréciaient les œuvres. SoundCloud a récemment dévoilé des plans pour un tel système, tandis que Deezer explore la possibilité d’adopter un arrangement similaire.