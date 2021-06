Oui, Lil Jon sera un hôte invité sur Bachelor In Paradise ⋆ .

Oui! Lil Jon va vraiment être un hôte invité sur Bachelor In Paradise (Photo: .)

Bachelor In Paradise va avoir une nouvelle ambiance amusante cette année après qu’un certain nombre d’hôtes invités ont été confirmés à la suite de la sortie définitive de Chris Harrison de la franchise.

Les anciens de Bachelor Nation qui apparaissent dans la saison huit de BiP seront accueillis par le rappeur Lil Jon, le chanteur de NSYNC Lance Bass et la star d’Unbreakable Kimmy Schmidt Tituss Burgess cet été.

La nouvelle a été confirmée quelques jours seulement après qu’il a été révélé que le comédien David Spade apparaîtra également en tant qu’hôte invité.

Il a été rapporté que les gars “tourneront” les fonctions d’accueil au cours de la saison, bien qu’il ne soit pas encore clair combien de spectacles chaque star présentera.

David Spade partage régulièrement des commentaires sur l’émission sur les réseaux sociaux tandis que Lil Jon a déjà joué dans The Bachelorette en 2018 afin qu’ils ne soient pas de parfaits étrangers pour les téléspectateurs de Bachelor Nation.

Cependant, la liste des noms est toujours un peu surprenante alors que les fans commencent à s’habituer à un monde où l’hôte de longue date Chris n’est plus le fait de la franchise.

Variety rapporte que le favori des fans Wells Adams et sa fiancée Sarah Hyland apparaîtront également dans la série, mais leurs rôles exacts n’ont pas été confirmés.

Mardi, ABC a annoncé la sortie de Chris Harrison de la franchise après avoir pris du recul par rapport à ses commentaires insensibles à la race lors d’une interview.

S’adressant aux fans sur Instagram, Chris a confirmé la nouvelle en écrivant: “ J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre.

“Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble.”

L’homme de 49 ans a poursuivi: “Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie.”

Bachelor In Paradise sera diffusé plus tard cette année sur ABC aux États-Unis et sera disponible en streaming au Royaume-Uni sur hayu.

