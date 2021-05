Oui Prix de l’action de la Banque sous pression comme Axis Bank, les FPI coupent leur participation, les résultats du T4 déçoivent; baisse de 7,6% en avril

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont également réduit leur participation dans le prêteur du secteur privé.

Oui Le cours de l’action de la Banque est soumis à de fortes pressions, après que les investisseurs de poids lourds ont réduit leur participation au trimestre précédent, et la société a affiché des résultats fiscaux décevants au quatrième trimestre. Oui, les actions bancaires ont chuté de 7,6 pour cent au mois d’avril. Il a encore dépassé 13% intrajournalier hier après avoir signalé une perte nette de 3 787,75 crores de Rs en janvier-mars 2021, contre un bénéfice de 2 629 crores de Rs à la même période il y a un an. Axis Bank, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) et les compagnies d’assurance ont réduit leurs participations dans Yes Bank au cours du trimestre janvier-mars de l’exercice 2020-2021. Aujourd’hui, le cours de l’action Yes Bank s’échangeait de près d’un pour cent à 14,03 roupies chacun sur l’ESB dans les transactions intrajournalières.

Axis Bank a vendu 10,86 crores d’actions Yes Bank au cours du trimestre. Axis Bank a réduit sa participation dans Yes Bank à 1,96% ou 49,13 crore au trimestre de mars 2021, contre 2,39% ou 60 crore au trimestre de décembre 2020. State Bank of India (SBI), ICICI Bank, Bandhan Bank et IDFC First Bank ont ​​maintenu leur participation dans Yes Bank, selon le schéma d’actionnariat des actionnaires publics. SBI a continué de détenir 30%, ICICI Bank 3,99%, IDFC First Bank 1,15% et Bandhan Bank 1,20% dans Yes Bank.

Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont également réduit leur participation dans le prêteur du secteur privé. Les FPI détenaient 344 actions de crore ou une participation de 13,77 pour cent dans Yes Bank à la fin du trimestre de mars. Les FPI ont vendu 3,12 crores d’actions de Yes Bank. Ils détenaient 15,01% des parts ou 376 crores d’actions de Yes Bank à la fin du trimestre de décembre 2020. De même, les compagnies d’assurance ont réduit leur participation à 5,57% à 139 crores en janvier-mars 2021, contre 5,68% ou 142 crores en octobre-décembre 2020. Tandis que LIC (Life Insurance Corporation avec son programme a conservé sa participation) inchangé à 4,99 pour cent ou 125 crore.

Les dépôts de Yes Bank s’élevaient à Rs 1,63 crore lakh à la fin du mois de mars, en hausse de 55% en glissement annuel et de 11% en séquentiel. Le ratio du compte d’épargne en compte courant (CASA) s’est établi à 26,1 pour cent au quatrième trimestre de l’exercice 21, soit moins de 26,6 pour cent il y a un an. La marge nette d’intérêt de la banque (NIM), une mesure clé de la rentabilité, a glissé de 180 points de base (pb) séquentiellement à 1,6 pour cent.

