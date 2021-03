Oui, quelqu’un a examiné le Super Nintendo World du Japon

Le parc à thème japonais Super Nintendo World ouvre cette semaine, et bien que son frère Universal Studios Orlando vient d’être renvoyé jusqu’en 2025, les fans pourront le visiter à partir du 18 mars. En prévision de l’ouverture des portes du parc au public, Video Games Chronicle a publié une série d’articles sur le lieu.

La critique appelle le parc, qui coûte 8000 yens (73 $ / 52 £) pour entrer pendant une journée, « tout aussi joyeux » que de jouer à un jeu Super Mario, louant l’imagination et l’attention aux détails qui traversent les œufs de Pâques du parc, et le application qui donne vie à tout.

Malheureusement, VGC note que les manèges « ne sont pas tout à fait à la hauteur de la barre de qualité fixée par le parc lui-même », bien qu’ils soient amusants, passionnants et « un succès certain ». Ces manèges peuvent être «échoués», ce qui signifie que vous pourriez passer 2 à 3 heures à faire la queue pour un trajet uniquement pour faire une gaffe et manquer les récompenses, ce qui est dommage. Le tour de Mario Kart en particulier – avec une file d’attente si longue qu’elle est plus grande que le parc lui-même – est apparemment un bon moment, mais moins un coureur et plus un tireur sur rails AR.

Se rendre au parc à thème est simple, mais VGC dit aux gens qui souhaitent visiter qu’il est plus facile de rester à Osaka, pas à Tokyo. Il y a un train qui relie la gare d’Osaka directement aux studios Universal, et les publicités Nintendo sponsorisées dans les trains feront qu’il sera difficile de rater où aller.

Dans l’ensemble, VGC appelle le design du parc une « vue incroyable de couleurs et de mouvement », affirmant qu ‘ »il n’y a pas de zone à l’intérieur du parc qui ne semble pas fabriquée à la main et totalement convaincante ». Des éloges particuliers vont aux astuces de perspective qui donnent l’impression que la petite empreinte de Super Nintendo World est plus grande qu’elle ne l’est, et ce n’est pas surprenant – les architectes de parcs à thème utilisent la perspective forcée depuis des décennies pour donner à leurs invités l’impression que la magie se produit autour d’eux.

Le Super Nintendo World Power-Up Band est un achat facultatif pour les visiteurs, coûtant 3200 yens (29 $ / 21 £), avec six modèles différents: Mario, Luigi, Yoshi, Toad, Peach et Daisy. Votre choix de groupe détermine l ‘«équipe» dans laquelle vous faites partie et vous permet de débloquer divers mini-jeux dans le parc. Les groupes fonctionnent également comme des amiibo pour certains jeux – vous voudrez donc les ramener à la maison avec vous.

L’application pour smartphone vous permet de découvrir de nombreux éléments interactifs du parc, tout en étant le moyen de suivre le nombre des 170 timbres du parc que vous avez collectés (et VGC a un article sur la façon d’obtenir chaque timbre, pour les chasseurs de trophées passionnés. ). Vous pouvez même frapper le? Bloque les points!

En ce qui concerne la sécurité COVID, VGC est un peu préoccupé – une grande partie de l’interactivité de Super Nintendo World nécessite à la fois de toucher les choses et de se tenir très près des autres. Bien que le personnel soit disponible pour tout essuyer et que le désinfectant pour les mains soit facilement disponible, VGC affirme que le parc «n’a certainement pas été conçu en tenant compte de la pandémie actuelle».

Dans l’ensemble, il semble que Super Nintendo World offre un bon rapport qualité-prix, d’autant plus que le prix d’entrée vous donne également accès à l’intégralité d’Universal Studios Japan. La nourriture et les produits sont chers, mais ils sont toujours dans un parc à thème – et cela peut valoir le coût de la nouveauté de manger des nouilles dans un Koopa Shell.

Malheureusement, le Japon est actuellement fermé aux visiteurs étrangers, donc à moins que l’un d’entre vous ne soit déjà dans le pays (chanceux), nous devrons tous attendre la fin de cette fichue chose.

Vous pouvez également consulter le guide de vente de VGC, un guide complet sur les aliments qui valent la peine d’être achetés et une procédure pas à pas pour trouver toutes les clés cachées du parc, qui sont nécessaires pour affronter Bowser Jr.

Cela a-t-il renforcé votre besoin de visiter le parc, ou êtes-vous d’accord pour attendre qu’il s’éteigne un peu? Faites le nous savoir dans les commentaires!