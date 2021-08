OUI! Rachel Maddow fracture FOX News pour avoir utilisé un vermifuge pour chevaux comme remède COVID ⋆ 10z viral

Apparemment, il ne suffisait pas que Fox News ait contribué à des dizaines de milliers de décès, et à des maladies encore plus graves, en minimisant la gravité du coronavirus comme une grippe ou un canular. Et apparemment, ils n’étaient pas satisfaits de la souffrance qu’ils ont causée en convainquant leurs téléspectateurs aux yeux vitreux que les vaccins ne sont pas nécessaires, ou ne fonctionnent pas, ou sont des contraintes à leur liberté imposées par des autocrates désireux de les asservir.

Les efforts de Fox ont conduit à ce qui peut maintenant être désigné avec précision “la pandémie de Fox News. ” Leurs fournisseurs de bullpucky pandémiques aux heures de grande écoute sont clairement déterminés à propager encore plus de douleur.

À cette fin, Fox News a commencé à prescrire un autre remède bidon contre la peste qu’ils ont hésité à admettre. Malgré le potentiel d’avoir un impact positif sur leur public, Fox continue de prouver qu’ils s’en moquent. Auparavant, ils avaient essayé le battage médiatique de l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique pour lequel il n’y a aucune preuve d’efficacité dans le traitement du COVID, autre que la parole grossièrement mal informée de Donald Trump. Mais maintenant, ils sont passés à l’ivermectine, un vermifuge pour chevaux.

Oui, tu l’as bien lu. Et vous n’êtes pas le seul à être abasourdi par la pure idiotie de ce charlatanisme médiatique. Lorsque Rachel Maddow de MSNBC en a entendu parler, elle s’est lancée dans une juste condamnation à la fois des conseils imprudents et des conseillers de Fox News (vidéo ci-dessous) :

Sur quoi Maddow joue des clips des trois animateurs de grande écoute de Fox News colportant de l’ivermectine à leurs téléspectateurs :

Laura Ingraham : Nous savons que notre FDA nous a échoué à bien des égards en n’autorisant pas l’utilisation de l’ivermectine et de l’hydroxychloroquine, qui sont toutes deux utilisées dans le monde pour réduire les hospitalisations et les décès liés au COVID.

Sean Hannity : Je leur ai posé des questions sur COVID-19 et le vaccin et la thérapeutique hydroxychloroquine, Ivermectine… ainsi que d’autres traitements et pratiques proactifs qui aident déjà les patients COVID -19 dans tout le pays.

Tucker Carlson : Le 5 juin [Bret] Weinstein a discuté des avantages d’un médicament appelé Ivermectine, qui peut et est utilisé dans le monde entier pour traiter et prévenir la propagation du coronavirus.