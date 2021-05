Oui, Ripple est cher, mais son modèle commercial est clair

Ondulation (CCC:XRP-USD) se négocie autour de 1,40 $ et est en hausse de 600% en 2021, car début janvier 2021, il était négocié à environ 24 cents. XRP est actuellement sur une voie intéressante, avec un procès auprès de la SEC et un besoin de prouver ses perspectives commerciales et sa valeur.

Source: Shutterstock

Devriez-vous envisager Ripple maintenant?

Après tout, il s’agit de la quatrième plus grande pièce au 4 mai 2021, avec une capitalisation boursière de 65,73 milliards de dollars selon CoinMarketCap.

Tous les cryptos ne sont pas identiques, et certains ne font que parler de pure spéculation. Ripple est également une pièce hautement spéculative, mais possède un modèle commercial solide qui la rend intéressante.

Ripple Eyes the Future

XRP se décrit comme «une nouvelle ère de la finance», avec une utilité vers les services financiers. La puissance de RippleNet repose sur trois piliers. Une infrastructure décentralisée de messagerie modernisée avec un taux de défaillance de 0% et des solutions de liquidité. Ripple veut être une solution pour le secteur des paiements mondiaux. Ou, comme il le dit, «le réseau financier du futur».

Ce qui est intéressant à propos de Ripple, c’est qu’il a réussi à construire un vaste réseau d’institutions financières pour renforcer et développer son modèle économique.

Banco Santander n’est qu’une grande banque internationale qui est un partenaire commercial clé avec Ripple. Il convient également de noter que le monde converge vers une nouvelle norme mondiale pour les paiements transfrontaliers modernes, l’ISO 20022. Et Ripple fait déjà partie de l’organisme de normalisation ISO 20022.

XRP est conçu pour le commerce international, le concept principal étant les transferts de devises et les règlements de paiement internationaux plus rapides et moins chers. En théorie, c’est une entreprise avec une grande opportunité. Les transferts d’argent sont un énorme marché mondial.

Mais il y a un défi majeur.

Le plus grand concurrent de Ripple est le système de messagerie SWIFT. Un système que les banques et autres institutions financières ont utilisé pendant des décennies et qu’ils continueront très probablement à utiliser à l’avenir. Ripple fait donc face à une concurrence intense de la part du système bancaire traditionnel et hautement réglementé.

Je ne sais pas si cette concurrence avec le système bancaire traditionnel ira bien ou mal à l’avenir. En parlant de problèmes, il y a aussi un deuxième problème majeur pour Ripple maintenant.

La SEC s’exprime

Le 22 décembre 2020, la Securities and Exchange Commission a allégué «une offre de titres non enregistrée» impliquant la société.

L’agence a déclaré:

«La Securities and Exchange Commission a annoncé… qu’elle avait intenté une action contre Ripple Labs Inc. et deux de ses dirigeants, qui sont également d’importants détenteurs de titres, alléguant avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d’une offre de titres d’actifs numériques non enregistrée et en cours.»

Le cofondateur et ancien PDG Christian Larsen et le PDG Bradley Garlinghouse sont nommés dans la plainte de la SEC. Les deux «ont levé des capitaux pour financer les activités de la société», a déclaré la SEC.

Dans un secteur financier et d’investissement réglementé, la plainte de la SEC est un motif d’examen. Ce qui est intéressant maintenant, c’est le résultat du procès. Il y a eu des nouvelles positives pour Ripple, qui a aidé son rallye cette année. Mais ce rallye est-il durable?

Je dirais qu’après un gain de 600% en 2021, la tentation d’obtenir de gros profits est justifiée et cela pourrait conduire à une vente de Ripple. Cela peut être temporaire ou durer plus longtemps. Bien sûr, le catalyseur est maintenant le procès de la SEC et sa conclusion. Toute prédiction du prix de Ripple doit être prise avec beaucoup de prudence et d’incertitude.

Une monnaie ou un titre?

Pouvez-vous classer Ripple comme un titre? Ceci est important car si vous le pouvez, le procès de la SEC pourrait avoir d’autres implications juridiques négatives pour Ripple. La SEC a récemment répondu aux efforts de Ripple pour faire rejeter la poursuite.

Un précédent intéressant tente de déterminer si une crypto-monnaie est une sécurité. Connu sous le nom de test Howey, le standard est utilisé dans le monde entier. Les facteurs comprennent s’il y a un investissement d’argent, s’il s’agit d’une entreprise commune et une attente de profit «des efforts de gestion ou d’entrepreneuriat des autres».

Investir dans les cryptos est risqué et il n’y a aucune garantie de réaliser des bénéfices. Mais en même temps, même à des fins spéculatives, si vous investissez de l’argent dans Ripple, l’intention est supposée de profiter et non de perdre de l’argent.

De plus, si nous nous concentrons sur le modèle commercial de Ripple, alors il y a un effort entrepreneurial clair de la part de sa direction.

Ripple Bottom Line

Ripple est un cas intéressant dans l’industrie de la cryptographie. J’aime son modèle économique et son utilité. Ripple a un utilitaire puissant qui ajoute de la valeur. Mais cela ne signifie pas que le prix de Ripple est bon marché après un rallye de 600% en 2021. Il pourrait augmenter, mais beaucoup plus bas aussi.

Soyez prudent et surveillez ses actualités. Une diligence raisonnable supplémentaire doit être effectuée et évaluez toujours votre tolérance au risque avant d’investir dans Ripple ou toute autre crypto.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.