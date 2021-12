Oui, Saints Row IV est à 93% de réduction et non, ce n’est pas une erreur

Image : Koch Media

La semaine dernière, des ventes festives alléchantes ont été lancées sur l’eShop, avec toutes sortes de titres (principalement ceux qui n’étaient pas dans l’extravagance Cyber ​​Deals) avec des remises importantes pour nous aider à nous séparer de notre argent des Fêtes. Celui qui est immédiatement placé en tête des charts est Saints Row IV : réélu, qui est en train d’être déplacé avec un énorme 93% réduction.

Normalement 39,99 USD / 39,99 € / 34,99 £, il est actuellement de 2,79 USD / 2,79 € / 2,44 £, ce qui est plutôt dingue pour un jeu en monde ouvert de taille. Nous avons eu plusieurs lecteurs si déconcertés par la remise qu’on a supposé qu’il s’agissait d’une sorte d’erreur ou de problème, mais ce n’est qu’une grosse remise officielle. Il a encore 10 jours à courir au moment de la rédaction, ce qui est lié à la fenêtre promotionnelle de nombreux titres qui figuraient dans les remises officielles des Fêtes lancées la semaine dernière en Europe (cette baisse de prix est également en Amérique du Nord).

Le sujet de la tarification de l’eShop a beaucoup soulevé au fil des ans, et à part le fait que Nintendo of America impose des restrictions sur les prix inférieurs de 1,99 USD, il y a eu peu ou pas d’efforts pour remédier à la nature des remises importantes du marché. En raison de la façon dont fonctionnent les graphiques et les tendances de l’eShop (sur les unités par opposition aux ventes monétaires), un moyen de « jouer » au magasin et d’obtenir une visibilité vitale est d’avoir des remises massives. Après tout, 250 000 ventes à quelques dollars rapporteront probablement plus d’argent que pratiquement aucune vente au prix fort.

Sorti à l’origine en mars 2020, Saints Row IV aura eu un élan de vente minimal ces derniers temps, donc même un éditeur majeur comme Koch Media peut voir qu’il pourrait aussi bien donner le jeu et ramasser toutes les dernières ventes de souffle qu’il peut – il a certainement du sens.

C’est le dernier exemple de la nature étrange des graphiques et des tendances de l’eShop ; du côté positif pour nous tous, un titre de vente au détail assez notable est moins cher qu’un café à emporter.