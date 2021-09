Oui s’il vous plaît: Dyson pourrait enfin construire un robovac monte-escalier

Dyson est connue pour être une entreprise innovante, ses développements en matière d’aspirateurs, de climatiseurs et même de sèche-cheveux ayant un impact important sur leurs marchés respectifs (et imposant un prix élevé ce faisant).

Si l’un des derniers brevets déposés par la marque pionnière est quelque chose à faire, nous pourrions bientôt voir un aspirateur robot Dyson capable de monter les escaliers et de les nettoyer dans le processus.

Comme on peut le voir dans les figures de la demande de brevet, le dispositif conceptuel est formé d’un bras mécanique avec une charnière motorisée et une paire de “roues tri-étoiles” à l’une de ses extrémités – le composant essentiel qui permet de monter les escaliers .

L’autre extrémité du bras est utilisée comme levier pour aider à pousser l’extrémité à roulettes dans les escaliers, ainsi que pour effectuer le nettoyage proprement dit (au moins, selon une proposition dans les documents de brevet).

Comme c’est le cas pour toute demande de brevet, rien ne garantit que ce concept deviendra un produit disponible dans le commerce – les entreprises déposent fréquemment des brevets qui ne parviennent pas sur le marché, avec l’intention de sécuriser la propriété intellectuelle juste en Cas.

Lorsqu’il a contacté Dyson, un porte-parole a déclaré à TechRadar : “Nous déposons de nombreux brevets, mais nous ne commentons jamais les technologies que nous pourrions ou non lancer à l’avenir”, il est donc peu probable que nous voyions un mot officiel sur la probabilité de ce (ou n’importe quel) brevet Dyson voit le jour.

Analyse : Avons-nous besoin d’aspirateurs plus agiles ?

Autrefois une idée plutôt nouvelle et futuriste, les aspirateurs robots sont devenus considérablement plus omniprésents ces dernières années, permettant à un plus grand nombre de personnes de nettoyer (et même de nettoyer) leur maison régulièrement sans aucune intervention nécessaire.

La mobilité a toujours été un problème pour ces robots typiquement trapus, certains modèles antérieurs ayant même du mal à se rattraper sur un tapis ou sur le rebord d’un tapis, ou à l’inverse étant trop courageux et se précipitant sur les balcons.

Pour les personnes vivant dans des maisons avec des escaliers – une réalité croissante car la densité de population croissante exige une vie plus verticale – il n’était peut-être pas logique de posséder un aspirateur robot en raison de son incapacité à se déplacer d’un étage à l’autre, ce qui rend le travail beaucoup moins ‘autonome’.

Un robovac avec cette mobilité supplémentaire pourrait l’ouvrir à un marché beaucoup plus large et contribuer grandement à standardiser plus largement les nettoyeurs autonomes.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que les conceptions brevetées de Dyson constituent une unité assez encombrante, en particulier si l’on considère le charme compact de la plupart des produits sur le marché actuellement, mais si le concept peut être affiné, nous nous attendons à ce que de nouvelles capacités altitudinales fassent tout un impact sur la popularité des aspirateurs robots en général.