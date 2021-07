Oui, s’il vous plaît, républicains – votez contre la hausse des impôts de Biden sur les riches et les entreprises ! 10z viral

Les républicains du Sénat ont soulevé l’enfer sur l’idée que le président Biden et les démocrates veulent obliger les gens à payer leurs impôts. Peu importe que faire payer leurs impôts aux entreprises et aux riches ne cesse de devenir de plus en plus populaire auprès de tous.

En fait, au moins 80 % des Américains ont déclaré que l’une de leurs plus grandes plaintes au sujet du système fiscal fédéral était le fait que certaines entreprises et particuliers fortunés ne paient pas leur juste part, a découvert Pew Research il y a quelques mois. Une grande majorité (59%) est « beaucoup gênée » par l’idée. Alors pourquoi les républicains auraient-ils un tel problème avec l’IRS finalement suffisamment financé pour pouvoir s’attaquer aux fraudes fiscales ? Bien sûr, c’est parce que leurs bailleurs de fonds détestent l’idée.

Regardez les noms de ces groupes qui s’unissent pour lutter contre l’idée que tout le monde paie les impôts qu’ils doivent – pas, remarquez, même une augmentation d’impôt, mais soit tenu de payer leurs factures d’impôts actuelles : Committee to Unleash Prosperity, Projet d’action conservatrice et le Leadership Institute. Ils ont écrit une lettre au chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et à d’autres républicains clés, que le Washington Post a obtenue, leur disant de tracer la ligne et d’arrêter de négocier avec la Maison Blanche et les démocrates sur les infrastructures à moins qu’ils n’acceptent « aucun financement supplémentaire pour le Service des impôts interne. Le Post rapporte que le groupe “s’attendait à obtenir le soutien d’au moins une douzaine d’autres groupes conservateurs cette semaine”.

Un groupe affilié à Trump, la Coalition pour protéger les travailleurs américains (si vous pouvez croire que c’est comme ça qu’ils s’appellent), lève des milliards de dollars pour monter une campagne de lutte tout le monde doit payer les impôts qu’il doit. Bon, d’accord, ils lèvent 25 millions de dollars, mais quand même.

Ils ont déjà “acheté” plusieurs “achats d’annonces à six chiffres, notamment au Kansas, en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona”. Oh, hé, qui est en Arizona ? C’est vrai, le sénateur démocrate Kyrsten Sinema qui a forcé tout ce rigolade de « négociations bipartites » parce qu’elle refuse de simplement soutenir son président.

Un financement supplémentaire pour l’IRS afin qu’il puisse augmenter ses capacités d’application et collecter environ 100 milliards de dollars d’impôts dont les fraudeurs fiscaux trompent l’Amérique en ce moment est l’une des mesures de financement convenues dans le cadre d’infrastructure bipartite, ou BIF, comme la Maison Blanche l’appelle maintenant de manière si irritante. Encore une fois, il ne s’agit pas de nouvelles taxes. Il. Est. Fabrication. Gens. Payer. Le. Impôts. Ils. Déjà. Devoir.

Mais c’est aussi une excuse pratique pour un ou plusieurs des 10 républicains qui sont censés négocier cet accord pour dresser un autre barrage routier et encore une autre excuse pour retarder sa finalisation et sa rédaction en tant que législation. Le craquement commence déjà. “Je travaille avec mes collègues des deux parties pour améliorer les services aux contribuables et le recouvrement des impôts dus, tout en mettant en place des réformes responsables pour empêcher l’IRS d’outrepasser son autorité et protéger les données des contribuables”, a déclaré le sénateur républicain Rob Portman.

Parce que, rappelez-vous, tout l’intérêt des républicains est de retarder, retarder, retarder et empêcher que quelque chose de bon ne se produise. Le représentant Chip Roy du Texas a été le dernier à dévoiler la stratégie du GOP : « faites tout notre possible pour ralentir tout cela jusqu’en décembre 2022 ». Juste pour s’assurer qu’il était tout à fait clair à ce sujet, il a ajouté : « En fait, je dis ‘Remerciez le Seigneur, 18 mois de plus de chaos et d’incapacité à faire avancer les choses.’ C’est ce que nous voulons.

Tout cela fait partie de l’objectif de regagner une majorité républicaine à la Chambre et/ou au Sénat et de refuser ainsi au président Biden, eh bien, tout. Ou comme le dit le membre de l’équipe de direction du GOP, le sénateur John Barrasso du Wyoming, “Je veux faire de Joe Biden un président à mi-mandat.”

Si McConnell n’a pas été en mesure de saborder cet accord par lui-même, il a maintenant des groupes conservateurs de poids lourds qui l’aident. Les chances que le projet de loi bipartite soit adopté deviennent encore plus minces, ce qui signifie que les démocrates ont toutes les raisons d’aller très loin dans leur part de tout ce bourbier législatif : le projet de loi sur la réconciliation.

Cela devrait signifier financer entièrement l’IRS et augmenter les impôts sur les sociétés.

À propos de l’auteur

Une fille bleue de longue date dans un état rouge, je suis maintenant écrivain politique principal pour Daily Kos. N’importe quel jour, je préfère être à cheval, mais il y a plus de demande d’écrivains politiques que de cow-girls.