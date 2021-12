Oui, Steve Martin pourrait vraiment mettre en danger l’hôte invité !

Avions, Trains… et Doppelgängers ?

Péril! les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer ce récent gagnant Sam Buttrey avait une ressemblance frappante avec Steve Martin, et le 17 décembre, l’acteur a décidé de jouer le jeu. Lorsque le jeu télévisé a publié sur Twitter une photo du champion – qui ne remportera pas 100 000 $ lors du premier tournoi de l’émission pour les professeurs d’université – aux côtés du co-animateur Mayim bialikSteve a répondu : « C’est génial de partager le prix en argent avec Sam ! »

Le jeu télévisé a répondu à la star du Père de la mariée en l’invitant à participer à l’émission. « Nous serions ravis de vous avoir sur Jeopardy ! À tout moment, à quelque titre que ce soit ! »

L’acteur a été occupé à tourner la deuxième saison de Only Murders in the Building avec ses co-stars Martin court et Selena Gomez, qui s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour parler de Steve.

Le 2 décembre, l’actrice est allée sur TikTok pour montrer la vie dans les coulisses de la populaire sitcom Hulu. Donnant un rôti de bonne humeur à Martin et Short, elle les a taquinés pour leur conversation très sèche sur la collection d’art alors qu’ils attendaient que les caméras tournent.