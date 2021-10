Oui, Twitch avait une fois une liste « Ne pas interdire »

Image : Twitch

La grande fuite de Twitch ce mois-ci comprenait plus que du code source et des informations sur le salaire. Des détails ont émergé sur une liste de « ne pas interdire », qui ressemble certainement au genre de document infâme qui permet à certaines personnes de jouer au même jeu selon des règles différentes. Mais un nouveau rapport du Washington Post indique que la liste n’est pas aussi mauvaise qu’on pourrait le penser. De plus, il est apparemment ancien.

Selon le Post, qui a parlé à plusieurs anciens membres du personnel de Twitch sous couvert d’anonymat, la version divulguée de la liste « à ne pas interdire » de Twitch est obsolète depuis environ cinq ans. Et quand il était en place, il s’agissait moins d’offrir des protections générales aux streamers populaires que de créer un système dans lequel ces streamers n’étaient pas interdits «pour quelque chose de stupide», comme l’a dit un ancien membre du personnel.

Par exemple, de grands noms qui diffusent souvent des flux non liés aux jeux, comme Tim « TimTheTatman » Betar, ont en effet été marqués comme « ne pas interdire », mais uniquement pour empêcher le personnel de Twitch d’être inondé d’avis d’interdiction. (Il était une fois, Twitch n’autorisait pas les flux non liés au jeu. C’est fou, je sais.) Ce n’est pas que les interdictions aient été carrément ignorées. C’est juste qu’un compte marqué comme « ne pas bannir » ne serait pas banni en un clin d’œil par un administrateur, sans diligence raisonnable.

Fondamentalement, « ne pas interdire » signifiait « ne pas interdire sans d’abord creuser la raison. » Selon le Post, les interdictions pour les streamers partenaires ont été transmises à une équipe distincte de « conduite des partenaires ».

Twitch n’a pas commenté à temps pour la presse.

Certains observateurs de la fuite de ce mois-ci ont encore haussé les sourcils face à une ligne plus explicite : « n’interdisez en aucune circonstance ». Mais cette phrase est plus anodine que vous ne le pensez, apparaissant généralement dans des cas rares mais nécessaires. À savoir : il a été appliqué au compte du cofondateur et PDG de Twitch, Emmett Shear, ce qui a du sens quand on y pense.

Bien entendu, le système « ne pas interdire » était basé sur la discrétion humaine, qui, si l’histoire en est une indication, n’est pas toujours appliquée de manière équitable. « Ce n’était pas tout à fait une carte » sortir de prison sans « , mais il y avait clairement des streamers qui ont été traités avec plus de chances ou de capacités que d’autres », a déclaré un ancien membre du personnel au Post.

D’anciens membres du personnel ont déclaré au Post que, par exemple, Bryan « RiceGum » Le et Tyler « Tyler1 » Steinkamp étaient deux streamers qui ont agi de manière controversée à plusieurs reprises mais ont été autorisés à contourner le marteau d’interdiction, en particulier en raison du nombre de personnes connectées à leurs chaînes. (Tyler1 a été banni de League of Legends, le jeu auquel il est le plus connu pour jouer, en 2016. Il est revenu en 2018 lors d’un stream Twitch qui a enregistré un nombre record.)

En tout cas, la liste des « ne pas bannir », du moins la version qui a été diffusée dans la fuite de ce mois-ci, n’est plus en place. Ces jours-ci, Twitch aurait utilisé un système de gestion de la relation client (pensez, quelque chose comme Salesforce) pour filtrer les interdictions en fonction de mesures objectives plutôt que de favoritisme.