Éditions Wymer a fixé une date de publication au 9 juillet pour « Oui: une biographie visuelle ».

« Oui: une biographie visuelle » documente les 12 premières années des pionniers du rock progressif, de la sortie de leur premier album éponyme jusqu’aux années 1980 « Drame ». « Drame » est un nom approprié pour un groupe dont la carrière a été riche en drames, comme le montre Martin Popoffle récit qui trame OUILes hauts et les bas du groupe alors que le groupe sortait des années 60 avec un assaut complet sur la scène musicale des années 70 qui les a vus devenir l’un des plus grands artistes – vendant des salles à travers le monde, du Madison Square Garden de New York à la Wembley Arena de Londres .

Popoff vous emmène dans un voyage depuis les débuts du groupe avec des membres originaux Chris Squire, Jon Anderson, Bill Bruford, Peter Banks et Tony Kaye; aux années soixante-dix à succès quand les goûts de Steve Howe, Patrick Moraz, Rick Wakeman et Alan White tous ont ajouté leurs cachets individuels sur l’identité du groupe. Puis l’union surprise avec LES BUGGLES qui a vu OUI entrent dans les années quatre-vingt dans un monde différent de la façon dont ils étaient entrés dans les années soixante-dix mais continuent de ravir leur légion de fans.

Tout au long du livre, Popoff s’inspire de ses propres entretiens menés avec divers membres du groupe au cours des deux dernières décennies, laissant une grande partie de l’histoire à raconter dans leurs propres mots, ainsi qu’une poignée de critiques d’albums par l’auteur et d’autres.

Pesant plus de 1,5 kilogramme, ce livre de table basse grand format est entièrement illustré, documentant visuellement l’histoire de la fin des années 60 à 1980. Outre une abondance d’images de concert, le contenu photographique époustouflant est complété par de nombreuses prises de vue hors scène. y compris une sélection de photos prises à Morgan Studios à Londres lors de l’enregistrement d’audacieux et extravagant de 1973 « Contes des océans topographiques ».

« Oui: une biographie visuelle » augmentera tout OUI la collection des fans et ceux qui précommanderont d’ici la fin du mois d’avril peuvent également faire imprimer leurs noms sur une page dédiée aux fans.

