Oui, une famille rivalise avec les carrières des femmes, mais la famille compte plus 10z viral

Certaines avocates seraient dans un tumulte à propos d’un article récent dans l’American Bar Association Journal, exigeant même des excuses et une rétractation, car il soutient qu’une famille est un obstacle aux plus hauts niveaux de réussite professionnelle.

« Il n’y a rien qui puisse faire dérailler une carrière plus rapidement que les responsabilités de la maternité – demandez à n’importe quelle avocate qui a réussi avec des enfants », écrit Susan Smith Blakely, conseillère d’orientation en droit. « Cela change la donne et peut amener les avocates très occupées à perdre leur concentration. »

Le temps n’est pas illimité, et la biologie non plus. Ces deux limites physiques, et d’autres telles que les finances et le hasard, créent les conditions dans lesquelles les gens doivent faire les meilleurs choix possibles en utilisant les différentes cartes de vie qui leur sont distribuées.

Une grande partie de l’angoisse et des erreurs commises par les femmes ayant fait des études universitaires lorsqu’elles tentent de maintenir à la fois une carrière très demandée et des aspirations familiales provient du refus de reconnaître de telles limites. Tant de problèmes peuvent être réduits en s’adaptant à la réalité au lieu d’obéir au conseil culturel dominant d’essayer de réaliser ce qui est logistiquement irréaliste.

Les enfants et les carrières nécessitent votre plus grande attention

Malgré les tentatives salutaires et nécessaires de nombreux lieux de travail pour être plus favorables à la famille, Blakeley a raison. C’est tout simplement le fait que, même si vous ne travaillez que 40 heures par semaine – ou même si, comme je le fais, vous pouvez consacrer une grande partie de votre travail lorsque les enfants dorment ou à l’école – ce sont encore 40 heures que vous devez passer sur le travail, et non votre famille.

Étant donné qu’élever une famille est une affaire très chronophage et profondément personnelle, la plupart des familles sont plus heureuses et mieux organisées lorsqu’un parent peut se concentrer sur le gros du travail financier et l’autre sur le gros du travail relationnel. Pour ce qui devrait être des raisons biologiques évidentes — les mères et les enfants sont profondément liés physiquement et émotionnellement pendant des années, et cela est nécessaire pour le bonheur et le succès des enfants ; les femmes se soucient davantage des relations, tandis que les hommes se soucient davantage de la sécurité physique – généralement, la personne qui se concentre sur le gagne-pain est papa et la personne qui se concentre sur l’éducation est maman.

Comme Blakeley le souligne :

La maternité est exigeante. Trop souvent, les mères avocates sont tellement débordées et débordées qu’elles ne peuvent pas facilement trouver du temps dans leurs journées pour aider les autres. Ils se concentrent sur leurs propres charges de travail et optimisent leur temps entre l’arrivée au bureau/la connexion et le départ du bureau/la déconnexion. Beaucoup d’entre eux ne prennent pas de pause déjeuner ou n’ont pas de nombreuses conversations avec leurs collègues, et ils perdent tout intérêt à promouvoir de nouveaux travaux pour le cabinet d’avocats, à développer des clients et à assister à des événements sociaux du cabinet. Ils sont épuisés.

Bien que je pense que les responsabilités sociales d’un employeur incluent de ne pas surcharger les employés au point que le travail évince leur capacité à faire vivre une famille, c’est simplement une réalité pratique que la vie de famille est en concurrence avec le travail, y compris pour les hommes. Il ne peut en être autrement, car les enfants ont besoin d’une attention sérieuse de leur mère et de leur père.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les maris et les femmes se spécialisaient traditionnellement dans les tâches ménagères et que les sociétés traditionnelles incorporaient les enfants dans l’économie domestique de manière plus flexible qu’il n’est possible dans un 9-5. Pourquoi vivre comme une mère célibataire si ce n’est pas nécessaire ?

Pourtant, aujourd’hui, la plupart des mères travaillent, bien que la plupart aimeraient travailler moins, ce qui signifie que de nombreuses femmes actives se sentent obligées d’occuper un emploi d’une manière ou d’une autre (généralement pour l’argent, le prestige social ou les deux). Cette dynamique de pression fait partie de ce qui rend les discussions honnêtes sur la réalité comme celle de Blakeley si émotionnellement chargées pour les femmes qui travaillent.

Nous détestons avoir à choisir l’une des deux bonnes options ou à accepter les compromis des choix que nous avons faits. C’est seulement humain; mais être un bien humain implique de faire un choix et d’en supporter noblement les conséquences.

Les femmes méritent plus de respect pour investir dans la famille

Une femme qui n’a pas de famille – ou même de mari – peut surpasser les femmes qui ont de telles choses en raison de plus d’heures dans la journée libérées pour être une bourreau de travail. À moins que les femmes ayant une famille ne soient prêtes à abandonner ces familles pour concurrencer les solitaires de longue date, elles devraient accepter joyeusement que choisir de se marier et d’avoir un enfant les empêche naturellement de devenir dépendantes de leur travail.

C’est en fait une bonne chose, car le bourreau de travail n’est pas seulement mauvais pour les individus, mais aussi mauvais pour la société. La fin ultime d’une économie est de servir l’épanouissement humain. Et ce qui fait que les gens s’épanouissent, c’est de vivre dans des familles qui fonctionnent bien. Quand le travail cannibalise la vie de famille au lieu de la favoriser en donnant les moyens de faire vivre les familles, il est désarticulé et doit être remis à sa place.

Une obsession pour sa carrière, comme la plupart des gens très performants sont enclins, repose sur l’hypothèse qu’atteindre, disons, le premier pour cent des avocats dans le monde est un compromis valable pour les joies de s’aimer mutuellement au sein d’une famille. Cependant, ceux qui atteignent ce genre de sommets de carrière doivent très souvent sacrifier une grande partie de ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue et obtenir peu de valeur durable en échange.

Si vous mourez après avoir été le meilleur avocat du monde, vous avez peut-être gagné quelque chose comme une décision importante de la Cour suprême qui affecte l’ensemble des États-Unis pour le reste de leur histoire. Cela peut sembler une façon assez incroyable de passer sa vie, mais faire quelque chose comme ça, c’est comme essayer d’être un athlète professionnel ou une célébrité sur YouTube – des centaines de milliers, voire des millions, de plus en plus de gens font des sacrifices similaires pour essayer d’atteindre un tel position et ne jamais le faire. Il leur reste alors à avoir passé toute leur vie à tenter de réaliser quelque chose qui leur a échappé.

Les personnes de haut rang jouent rarement à la loterie, la qualifiant à juste titre d’idiot mathématique. Pourtant, beaucoup jouent – ​​et, surtout, poussent le reste d’entre nous – à une loterie de carrière avec des enjeux bien plus élevés, se persuadant que c’est la seule option intelligente.

Mais qu’est-ce qu’on gagne vraiment à entasser toutes ses possibilités de vie dans le même panier de carrière ? Si cette carrière ne frappe pas les étoiles, comme la grande majorité ne le fera pas, vous perdrez la seule chose qui donne un sens à votre vie. C’est une seconde moitié de vie assez sombre à espérer, et tout cela en raison de faire un choix assez risqué dans la vingtaine et la trentaine. Au lieu de cela, il est beaucoup plus susceptible de porter ses fruits si vous diversifiez votre portefeuille de placements viagers en créant également une famille.

Un calcul du risque de vie beaucoup plus prudent consiste à sacrifier votre chance hautement improbable de remporter l’or aux Jeux olympiques de carrière au nom de la chance presque assurée de remporter l’or aux Jeux olympiques de satisfaction familiale. Si vous voulez être heureux, votre meilleur pari est d’avoir des enfants, même si cela vous coûte professionnellement. Et ce sera presque certainement le cas, car une bonne parentalité n’est pas un travail à temps partiel.

Les mères sont plus importantes que les avocats

Comme une collègue mère de travail de nombreux enfants me l’a fait remarquer récemment : « Même savoir ce dont mes enfants ont besoin prend du temps et ma bande passante mentale et émotionnelle ». Les enfants ne sont pas comme les plantes ou même les animaux domestiques. Élever des enfants est extrêmement gratifiant, mais comme la plupart des choses, la récompense est à la mesure de son investissement.

Si vous avez un mari et des enfants – et la grande majorité des femmes veulent vraiment ces choses – il est contre-productif de les acquérir uniquement pour les sortir uniquement le week-end, comme des vêtements de marque loués. Non seulement vous manquez l’expérience complète de la vie de famille de cette façon, mais vous manquez également l’opportunité de façonner profondément vos enfants d’une manière que les femmes trouvent si gratifiante et que la société a tellement besoin.

Les enfants ne sont pas du tout comme les voitures de luxe ou les vêtements de marque, quelque chose que vous pouvez sortir pour un tour après les heures. Ils ne sont même pas comme des amis, disponibles pour des dates de jeu programmées. Ce sont des êtres humains avec des personnalités, des besoins et des âmes éternelles. Ce sont des êtres organiques qui ont des besoins qui ne peuvent s’adapter qu’entre 18 et 22 heures les soirs de semaine.

Si vous sous-traitez en grande partie l’éducation des enfants à d’autres, vous laissez les autres déterminer les valeurs de vos enfants et arbitrer la maturation de vos enfants. Certaines personnes peuvent être à l’aise avec cette proposition risquée, mais beaucoup ne le sont pas. Ceux qui souhaitent laisser une empreinte plus profonde et personnalisée sur la vie de leurs enfants, bénéficiant ainsi à tous les autres avec des enfants qui sont moins susceptibles d’avoir besoin d’une thérapie à l’âge adulte, devraient être honorés comme des héros, dont les sacrifices vont bien au-delà de l’idée dégradante qu’ils peuvent être indemnisés Avec de l’argent.