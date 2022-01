Oui, vous devriez porter des N95 pour vous protéger contre l’omicron

La propagation rapide de la variante omicron signifie que de nombreux experts médicaux et de santé publique exhortent les Américains à adopter de meilleurs protocoles de masquage pour se protéger et protéger les autres de la propagation de Covid-19.

Les bonnes pratiques en matière de masquage ont changé depuis le début de la pandémie, et la confusion règne toujours quant au masque à porter et dans quelles circonstances. Cependant, les experts médicaux sont d’accord : les masques sont un élément crucial pour arrêter la propagation de toutes les variantes de Covid-19, et le respirateur N95 approuvé par le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) est toujours le masque le plus efficace sur le marché .

Bien qu’un simple masque en tissu soit mieux que pas de couvre-visage du tout, des options supérieures sont désormais largement disponibles – bien plus qu’en mars 2020, lorsque les conseils des Centers for Disease Control and Prevention sur la question de savoir si le masquage était même nécessaire pour la prévention de Covid-19 hésitaient.

Et puisque la variante omicron semble être beaucoup plus transmissible que les variantes précédentes, le masquage est un outil essentiel pour aider à prévenir la propagation, en particulier dans les zones où les cas de Covid-19 sont élevés.

Voici ce qu’il faut savoir sur le masquage et l’omicron.

Comment l’utilisation du masque devrait changer avec omicron

Les conseils sur le port du masque ont beaucoup changé au cours de la pandémie, et omicron présente plus de changements – ainsi que plus de possibilités de confusion. Avec la transmissibilité élevée de la variante omicron, disent les experts, le masquage est particulièrement important. On estime que l’Omicron est environ 2,7 à 3,7 fois plus infectieux chez les personnes inoculées que la variante delta, qui est rapidement devenue la souche dominante dans le monde l’été dernier. Alors que de nombreuses personnes connaissent des cas plus bénins avec l’omicron, les cas augmentent rapidement, même dans les zones fortement vaccinées. Sa capacité à esquiver les anticorps créés par les vaccins Covid-19 disponibles signifie que des mesures de prévention supplémentaires – comme les masques – sont désormais de retour sous les projecteurs.

Comme Abraar Karan, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Stanford, l’a expliqué au New York Magazine en décembre, les masques en tissu et les couvre-visages ne filtrent pas particulièrement bien les aérosols – les particules à travers lesquelles le coronavirus se propage ; ils peuvent s’échapper d’une personne infectée et être facilement inhalés si les deux parties portent des couvre-visages en tissu.

Cela signifie que les masques chirurgicaux et les masques N95 sont la voie à suivre en 2022, comme l’illustre un récent graphique du Wall Street Journal.

Les respirateurs N95 en particulier sont bien meilleurs pour bloquer ces particules, selon Karan, en raison de la structure du filtre et de la charge électrostatique qui attire et piège les minuscules particules d’aérosol. Tout aussi important, l’ajustement du filtre sur la bouche et le nez du porteur est bien meilleur qu’un masque en tissu ou un couvre-visage, qui peut laisser de grands espaces sur les côtés – donnant aux particules infectieuses de nombreuses possibilités de s’échapper.

Comment trouver le bon masque ?

Le N95 est l’étalon-or pour les masques depuis le début de la pandémie, et ils offrent la meilleure protection contre Covid-19, y compris la variante omicron. Maintenant qu’ils ne sont plus en pénurie critique, ils constituent également la meilleure option pour une utilisation quotidienne.

Comme Karan l’a expliqué au New York Magazine, la sangle complexe et irrégulière du N95 permet une filtration supérieure qui piège 95 % des particules d’aérosol – d’où le « 95 » du N95.

Lorsqu’elles sont utilisées dans un cadre médical, les N95 sont généralement à usage unique, mais pour les personnes moyennes dans les milieux à faible risque, elles peuvent être réutilisées un nombre limité de fois.

La disponibilité du N95 était au mieux dispersée au début de la pandémie, même pour les travailleurs de la santé. Maintenant, près de deux ans plus tard, des options de haute qualité sont beaucoup plus facilement disponibles.

Cependant, le coût reste un obstacle potentiel, car les N95 coûtent généralement un dollar ou deux par masque jetable, et les respirateurs contrefaits posent un problème supplémentaire, comme Anne Miller, directrice exécutive du projet N95, l’a expliqué à US News and World Report en décembre. Néanmoins, a déclaré Miller à US News, il existe des moyens sûrs de garantir que le modèle que vous achetez a été fabriqué par une entreprise réputée et a réussi les tests de filtration NIOSH.

Plus précisément, les masques N95 doivent avoir un numéro TC – TC, suivi d’une série de cinq nombres totaux, puis d’un numéro de lot. Les respirateurs KN95 fonctionnent selon un protocole similaire ; tous les modèles doivent avoir GB 2626 – 2019, suivi d’un espace, puis KN95 imprimé sur eux s’ils sont produits par une entreprise réputée. Selon Miller, l’absence d’un nom de marque sur un masque ou une allégation sur l’emballage du masque qu’il est approuvé par la FDA ou enregistré auprès de la FDA sont des signes avant-coureurs majeurs ; ces affirmations sont essentiellement dénuées de sens.

Cependant, des respirateurs de haute qualité dont l’ajustement et l’efficacité ont été testés sont disponibles, et faire vous-même quelques tests de base sur les masques peut vous aider à éliminer les modèles inefficaces. D’une part, comme l’a rapporté le stratège le mois dernier, vous ne devriez pas pouvoir voir la lumière à travers le masque lorsque vous le tenez devant une source lumineuse, ni pouvoir éteindre une flamme lorsque vous portez le masque. Et en termes d’ajustement, les côtés doivent s’effondrer lorsque vous inspirez, montrant que votre masque a une étanchéité efficace. Si de l’air s’échappe sur les côtés du masque, vous avez besoin d’un ajustement plus serré, car les aérosols peuvent toujours entrer ou sortir de la barrière.

Si vous ne trouvez pas de N95 ou de KN95, qui est l’équivalent de fabrication chinoise, un masque chirurgical est également très efficace, compte tenu de ses multiples couches et de son tissage irrégulier, qui intercepte mieux les particules que le tissage régulier et uniforme du tissu masques. Les masques chirurgicaux ne sont pas aussi efficaces que les respirateurs N95, mais ils utilisent le même mécanisme de filtration. L’ajustement est également crucial, car les masques chirurgicaux n’ont pas la même structure que les masques N95 et ne se moulent pas aussi bien au nez et à la bouche. Cependant, l’ajustement peut être amélioré en nouant ou en tordant les boucles latérales avant de les placer sur vos oreilles pour un ajustement plus étroit.

Malgré les obstacles toujours existants comme le coût et les messages déroutants, il est plus facile maintenant en 2022 d’acheter un respirateur N95 ou KN95 efficace, confortable et adapté à votre visage. Et en combinaison avec les vaccins et les rappels Covid-19, qui offrent une forte protection contre les graves Covid-19, un masque de bonne qualité et bien ajusté est l’une des meilleures mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger alors que le nombre de cas continue d’augmenter dans le NOUS.