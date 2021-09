Oui, vous pouvez jouer à Metal Gear Solid V sur un Mac Apple M1 – voici comment.

J’utilise un Mac mini M1 depuis plusieurs mois, et même si Apple Silicon n’en est qu’à ses débuts, il est déjà impressionnant de voir à quel point il peut gérer toute la gamme Mac.

En ce qui concerne les jeux, il existe déjà une énorme bibliothèque disponible, principalement grâce aux jeux sur iPhone et iPad désormais jouables sur ces appareils. Cependant, si quelqu’un veut essayer d’accéder à sa bibliothèque Steam, il n’a pas de chance.

Enfin presque. Avec Parallels publiant une nouvelle version du logiciel de virtualisation Parallels Desktop 17, cela a ouvert la possibilité d’utiliser Windows 10 ARM sur les Mac M1, et à son tour, le client Steam de Valve.

Je voulais voir si je pouvais jouer à Metal Gear Solid V: Ground Zeroes sans utiliser mon PC de jeu, et si c’était le cas, dans quelle mesure la puce M1 d’Apple pouvait l’exécuter et d’autres jeux via Parallels. Cela a commencé ma quête.

Un Foxhound

Depuis que j’ai joué au tout premier Metal Gear Solid sur son propre disque démo en 1998, je suis un adepte de la série depuis. Lorsqu’une cinquième entrée a finalement été confirmée en 2014, j’ai attendu sans cesse une démo une fois de plus.

J’avais découvert que jouer à Metal Gear Solid V: Ground Zeroes sur PC était le meilleur moyen de vivre l’aventure de Big Boss se déroulant au début des années 80, alors je voulais voir si mon test d’utilisation de Steam pour télécharger le jeu pouvait fonctionner sur le M1. Mac mini.

Après avoir installé la version bêta de Windows 10 pour les appareils ARM via Parallels Desktop, j’ai installé le jeu via Steam, comme n’importe quel autre PC exécutant un processeur Intel ou AMD, et une fois que j’ai cliqué sur « Play », Snake était là.

Certes, le jeu fonctionne dans une résolution de 1440×900 et chaque paramètre graphique est faible, mais il est jouable à environ 45 FPS, et ce n’est pas via un service cloud, juste la virtualisation. Ce fut un moment fantastique, car cela fonctionnait maintenant sur un Mac, comme s’il s’agissait d’une application native à part entière.

J’ai sauvé Kaz et finalement Hideo Kojima lui-même, avec la puce M1 traitant le jeu comme s’il n’y avait rien qu’il ne puisse pas gérer. Après cette partie, je voulais découvrir si d’autres jeux fonctionneraient aussi bien que Ground Zeroes.

Une aventure sonore sur M1

Un par un, j’ai téléchargé les jeux dans ma bibliothèque et je les ai laissés toute la nuit, en me demandant si je me battrais contre Nemesis dans Resident Evil 3, ou si je choisirais mon équipe préférée dans Dragon Ball FighterZ.

J’ai choisi ce qui suit pour voir s’ils fonctionneraient aussi bien que Ground Zeroes :

Sonic AdventureSonic GenerationsStreets of RageSekiroDOOMGrand Theft Auto IVQuakeHalf Life: SourceHalf Life 2: DeathmatchTomb Raider II (1997)Golf it!Dragon Ball FighterZTekken 7Resident Evil 3 RemakeCrash Bandicoot: N.Sane Trilogy

Just DOOM et Dragon Ball FighterZ ont refusé de s’exécuter, déclarant explicitement que ces deux-là ne pouvaient être joués que sur une puce Intel ou AMD. Cependant, tous les autres jeux fonctionnaient sur le Mac mini, le remake de Resident Evil 3 fonctionnant mais à 5 ips, ce qui en faisait une expérience injouable. D’autres tels que Sonic Adventure, GTA IV et même Tekken 7 ont bien fonctionné, effectuant facilement plusieurs combos avec le personnage de Kazuya.

Les jouer sur le Mac mini M1 avec 16 Go de RAM a été une expérience surprenante, principalement parce que Parallels, Apple ou même Valve n’ont pas reconnu que cela pouvait être fait. Alors que les applications Xbox et Epic Games refusent de s’exécuter, vous pouvez vous connecter à votre compte Steam dès maintenant, dans Windows 10 ARM, et voir si vos jeux préférés peuvent être joués sans problème.

On sait depuis longtemps que Steam et macOS n’ont pas eu le plus grand impact, Apple se concentrant sur Apple Arcade et d’autres jeux de tiers via le Mac App Store et les applications iOS.

La puce M1 continue de surprendre, et comme l’iMac, les appareils MacBook Pro et MacBook Air utilisent également la même puce Apple M1, les performances ici seront les mêmes dans tous les domaines, vous pouvez donc vous essayer à l’installation de certains jeux dans Parallels Bureau en ce moment.

Mais l’utilisation de cette méthode ouvre une pléthore de possibilités, ainsi que la façon dont la prochaine gamme de puces Apple Silicon pourrait exécuter ces jeux, si l’on en croit les rumeurs.

Pendant des années, il y a eu des tentatives pour exécuter des jeux sur Mac via l’émulation ou d’autres efforts de virtualisation, mais l’utilisation de cette méthode via Parallels ne montre que de quoi la prochaine gamme de Mac avec une puce M1X ou M2 pourrait être capable.

Tout en exécutant des jeux tels que Tomb Raider II et Sonic Adventure à pleine vitesse, d’autres tels que Resident Evil 3 ont un long chemin à parcourir, même s’ils peuvent être joués à l’heure actuelle. Avec les rumeurs selon lesquelles les prochaines puces Apple Silicon se concentreraient sur davantage de cœurs pour les graphiques, cela pourrait donner aux jeux modernes le coup de pouce dont ils ont besoin pour fonctionner à une meilleure fréquence d’images.

Bien qu’il n’y ait aucune raison de s’attendre à un taux de rafraîchissement complet avec le lancer de rayons et la réalité virtuelle, pouvoir jouer à des jeux qui n’ont presque aucune chance d’apparaître sur le Mac App Store grâce à la virtualisation est un moment amusant. Ce n’est que lorsque vous vous retrouvez à jouer à Tekken 7 et à Crash Bandicoot sur un Mac M1 que ce n’est que le début de ce dont Apple Silicon est capable, et nous ne sommes peut-être pas loin de voir des améliorations encore plus importantes une fois les rumeurs sur les appareils M1X MacBook Pro sont annoncés.

