Oui, vous pouvez réparer les pingouins dans Battlefield 2042

Champ de bataille 2042 a plus que sa juste part de bugs ennuyeux, frustrants et carrément embarrassants. Mais parfois, vous tombez sur un bug dont vous ne pouvez pas vous empêcher de rire.

La découverte inhabituelle d’aujourd’hui ne correspond peut-être pas nécessairement à la description de ce qu’est un bogue, mais elle est néanmoins amusante. L’utilisateur de Reddit Dunaike a décidé d’atterrir son hélicoptère près de l’endroit où les pingouins traînent sur la carte Breakaway. Les pingouins font essentiellement partie de l’habillage du décor, pour ajouter un peu d’ambiance à l’environnement.

Mais ce sur quoi ils ne comptaient pas, c’était… pouvoir les réparer. C’est vrai, si vous avez un outil de réparation équipé – que personne n’utilise – vous pouvez recharger la santé de vos amis pingouins.

Certains joueurs émettent l’hypothèse que les pingouins sont désignés comme des véhicules en ce qui concerne le moteur, ce qui pourrait expliquer pourquoi une barre de santé s’affiche lorsque vous utilisez une torche de réparation sur eux. Bien sûr, cela ne vous rapporte aucun point, et cela n’oblige pas les pingouins eux-mêmes à changer leur comportement.

Néanmoins, c’est drôle.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Plus tôt dans la journée, Battlefield 2042 a reçu son correctif le plus important à ce jour, sous la forme de la mise à jour 0.3.0. Il apporte des dizaines de correctifs au jeu et ajoute un certain nombre de fonctionnalités manquantes. Battlefield 2042 recevra une dernière mise à jour avant les pauses de DICE pour les vacances.