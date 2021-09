Oui, vous pouvez toujours endommager l’écran Z Fold 3 avec un S Pen ou un ongle

Avec l’annonce du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3, Samsung a dévoilé un nouveau protecteur d’écran en polyéthylène téréphtalate (PET) préinstallé qui est évalué à 80% plus fort que celui inclus sur ses téléphones pliables de génération précédente. De plus, Samsung a même inclus la possibilité d’utiliser deux modèles spéciaux de stylet S sur le plus grand écran du Fold 3. Cet écran plus grand s’est avéré nettement plus durable que celui du Fold 2 mais, comme vous pouvez le voir ci-dessus, il n’est pas insensible aux dommages causés par le S Pen ou un ongle.

Les gribouillis circulaires que vous voyez gravés dans le protecteur d’écran dans l’image ci-dessus ont été causés en essayant de nettoyer certaines particules collées d’une partie de l’écran avec un ongle. Nous avons également remarqué qu’appuyer trop fort avec le stylet S Pen peut provoquer de légères indentations sur l’écran s’il est maintenu trop longtemps. Même si les modèles spéciaux de stylet S Pen compatibles avec le pliage sont conçus pour rétracter la pointe lorsque trop de pression est appliquée, cela ne signifie pas que vous devriez faire tout votre possible pour l’essayer.

Fait intéressant, les rainures pratiquées dans le protecteur d’écran semblent s’être atténuées avec le temps. Nous avons contacté Samsung pour savoir si cela est dû aux propriétés d’auto-guérison du nouveau protecteur d’écran PET.

Bien que cela puisse sembler alarmant au départ, il convient de noter qu’il a fallu un type de pression spécifique pour créer ces empreintes plutôt qu’une utilisation régulière. En comparaison, le protecteur d’écran préinstallé sur le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5G était un plastique beaucoup plus souple qui se rayait facilement avec un ongle lors d’une utilisation régulière ; quelque chose que de nombreux propriétaires de Fold 2 ont reconnu et ont osé remplacer par quelque chose de mieux.

Pour faire court, l’utilisation normale de l’écran plus grand du Galaxy Z Fold 3 ne devrait pas poser de problèmes, mais vous devriez quand même faire de votre mieux pour le garder. Après tout, faire réparer l’écran n’est pas une entreprise bon marché.

