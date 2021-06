Oui, Windows 11 vient d’être porté sur un smartphone de six ans

TL;DR

Un développeur a réussi à porter Windows 11 sur un téléphone Windows Phone de six ans. Il s’agit d’une version native de Windows 11 fonctionnant sur le Lumia 950 XL, qui possède un SoC Snapdragon 810.

Windows 11 a été annoncé la semaine dernière et Microsoft permet déjà aux utilisateurs de télécharger une version préliminaire du système d’exploitation dans les versions x64 et Arm. Maintenant, il semble qu’un bricoleur entreprenant ait réussi à faire fonctionner Windows 11 Arm sur le dernier téléphone phare de Microsoft, Windows Phone.

Gustave Monce a posté une vidéo YouTube et des captures d’écran sur Twitter (h/t : Liliputing), montrant Windows 11 sur le Lumia 950 XL. Monce a publié une capture d’écran plus tôt ce mois-ci qui semblait montrer Windows 11 sur l’appareil, mais il a précisé plus tard qu’il s’agissait simplement de Windows 11 exécuté sur le téléphone via un bureau à distance.

Cette fois, cependant, le bricoleur a confirmé qu’il s’agissait bien d’un port natif de Windows 11 Arm fonctionnant sur le Lumia 950 XL. Regardez la vidéo ci-dessous pour une meilleure idée de la façon dont tout cela fonctionne.

Le chipset Snapdragon 810 du Lumia 950 XL fonctionne définitivement sous Windows 11, et vous constatez des retards lorsque vous appuyez deux fois sur l’écran, lancez l’explorateur de fichiers, appuyez sur le menu Démarrer et accomplissez d’autres tâches. Il semble également que la rotation de l’écran soit très boguée maintenant. Néanmoins, nous avons une bonne idée de l’apparence de l’interface utilisateur sur un smartphone et de la façon dont des fonctionnalités telles que Snap Layouts fonctionneraient sur un petit écran.

Les aperçus de Windows 11 ne prennent pas encore en charge les applications Android, mais nous nous demandons comment le Lumia 950 XL s’en sortira lorsque cette capacité arrivera à l’aperçu. Ce ne serait pas non plus la première fois qu’un Windows Phone prendrait en charge les applications Android dans un aperçu.

Nous avons déjà vu Windows 10 Arm porté sur le téléphone de six ans également, il y a donc certainement un précédent ici. Pourtant, le fait que Windows 11 fonctionne sur un si vieux téléphone (et sur les téléphones du tout) est une belle réussite. Cela est particulièrement remarquable lorsque l’on considère les exigences système déroutantes de Microsoft pour la mise à jour.

Souhaitez-vous exécuter Windows 11 sur un smartphone s'il incluait la prise en charge des applications Android ?