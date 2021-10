Oukhelfen et Esther Guerrero sont exposés à Jaén

10/12/2021 à 17:13 CEST

Abdessamad Oukhelfen et Esther Guerrero ont été imposées ce mardi dans le trente-troisième International Automne Mile Manuel Pancorbo-Ville de Jaén, dans lequel ils ont exposé leur grande forme dans un circuit urbain de 1609 mètres qu’ils ont dû faire quatre tours.

Dans la catégorie hommes de l’épreuve, à laquelle ont participé douze athlètes olympiques et une vingtaine des meilleurs mediofondistas espagnols, Oukhelfen, champion d’Espagne du 5 000 mètres en 2020 et de bronze aux moins de 23 ans d’Europe, a imposé un rythme endiablé à la course avec le objectif de sélectionner le groupe.

Il l’a déjà réalisé au deuxième tour, dans lequel seul Daniel Arce, vainqueur à Jaén en 2019, l’a enduré ; Saúl Ordóñez, dans un grand moment après avoir remporté les milles de Valladolid et Madrid ; et Sergio Jiménez.

A) Oui, Les Olympiens Adrián Ben, Sebastián Martos et Fernando Carro ont manqué d’options lors du premier échange en raison de la force démontrée par Oukhelfen, et la même situation a été subie par d’autres spécialistes éminents tels que Mariano García, Víctor Ruiz, Alberto Guerrero et Pablo Sánchez-Valladares.

Abdessamad Oukhelfen voulait éviter une arrivée au sprint et dans le dernier tour, il a tiré de manière spectaculaire, endurant ce changement dans les 300 derniers mètres et inscrivant son nom pour la première fois sur le Manuel Pancorbo Mile.

Il a investi un temps de 4 minutes et 14 secondes, un de moins que Daniel Arce de Burgos et Saúl Ordóñez de Leon, qui a terminé troisième, avec Sergio Jiménez de Madrid, quatrième, et Ignacio Fontes de Grenade, cinquième.

Pour sa part, Esther Guerrero a marqué 4:51 au but, une seconde de moins que Marta Pérez de Soria, 1500 finaliste olympique à Tokyo, et trois de moins que Carolina Robles de Séville.

Guerrero, qui avait déjà gagné à Jaén en 2016, a réalisé son deuxième victoire en quatre jours, car samedi dernier, il a remporté le Berango Mile, un autre de ceux qui ont du prestige en Espagne.

Le Catalan, olympien à Rio de Janeiro et à Tokyo, a dominé la course de bout en bout, a donné le ton et dans les 300 derniers mètres a radicalement changé pour remporter la victoire.