Oups, nous l’avons fait à nouveau! Le documentaire de Britney Spears suscite des critiques dans les médias – El Sol de México

“Aidez-moi”, a fait écho en majuscules sur la couverture de Us Weekly, sous une photographie de Britney Spears aux cheveux à moitié rasés. People Magazine a promis d’amener ses lecteurs «à l’intérieur de la crise de Britney» et a tenté d’attirer les lecteurs avec des détails sur «les fêtes folles, les pleurs publics, la tête rasée». D’ACCORD! Chaque semaine a tenté les acheteurs potentiels avec un récit de première main d’un «appel émotionnel à l’aide».

En 2007, les magazines de spectacles empilés dans les salles d’attente des dentistes ou sur les étagères à côté des caisses des supermarchés présentaient un article de couverture préféré: les épreuves et les tribulations d’une Britney Spears de 25 ans. Un nouveau documentaire sur Spears et ses troubles, publié par le New York Times, questionne la couverture du problème par les magazines de mode, les tabloïds, les journaux et les émissions de télévision.

➡️ L’écrivain Willy McKey se suicide après des allégations d’abus sexuels

COUPABLE

Quatorze ans après la crise la plus médiatisée de Spears, la fixation trop critique sur sa santé mentale, sa maternité et sa sexualité est considérée par certains comme une énorme erreur publique.

«Pardonne-nous, Britney», lit-on dans un post Instagram Glamour d’il y a quelques semaines. “Nous sommes tous coupables de ce qui est arrivé à Britney Spears.”

➡️ Selena Gomez écrit aux dirigeants mondiaux sur les vaccins contre Covid-19

La presse tabloïd était obsédée par Spears depuis ses années de pop star adolescente, mais la couverture a atteint un autre niveau d’intensité lorsqu’elle était dans la vingtaine. Il semblait y avoir un cercle vicieux en jeu: les paparazzi implacables qui suivaient Spears presque partout l’exaspéraient et contribuaient à susciter des manifestations publiques de frustration, que les magazines couvraient de manière agressive, alors qu’ils interviewaient un certain nombre de personnages tangentiels, comme le propriétaire. coiffeur où la chanteuse s’est rasée la tête et un psychologue qui ne l’avait jamais soignée.

«Son histoire est survenue à un moment où les magazines imprimés cherchaient l’histoire de la semaine», a déclaré Jen Peros, ancien rédacteur en chef de Us Weekly, «et où vous avez trouvé une célébrité – je déteste le dire – qui piquait du nez ou agir hors de lui, anormal, telle était la note. Et nous savions qu’il allait vendre des magazines. “

➡️ Kanye West tennis, en vente pour un million de dollars

Maintenant, certains demandent à ceux qui ont fait des blagues aux dépens de Spears ou l’ont interviewée d’une manière qui est maintenant considérée comme insensible, sexiste ou simplement injuste, à s’excuser publiquement. Sur les réseaux sociaux, des personnalités importantes des médias sont priées de s’excuser, comme Diane Sawyer, qui dans une interview en 2003 a demandé à Spears ce qu’elle aurait pu faire pour bouleverser son ex, Justin Timberlake. Matt Lauer, qui a demandé si l’artiste était une “mauvaise mère”; et la comédienne Sarah Silverman, qui a fait des blagues torrides sur Spears aux MTV Video Music Awards 2007.

Ces revendications sont résumées dans une autre phrase qui se répand sur les réseaux sociaux: «Excusez-moi à Britney».

Silverman, qui a plaisanté aux MTV Awards en disant que les enfants de Spears étaient «la plus belle erreur», s’est excusé sur un épisode de son podcast, disant qu’à l’époque, il n’avait pas compris que les grandes célébrités pouvaient aussi se sentir offensées.

➡️ C’est officiel: Jennifer López et Alex Rodríguez confirment leur séparation

«Britney, pardonne-moi s’il te plait. Je suis vraiment désolé de vous avoir blessé », a déclaré Silverman. “Je pourrais dire que je faisais juste mon travail, mais cela ressemble à ce que tout le monde disait lors du procès de Nuremberg et je suis responsable de ce qui sort de ma bouche.”

Timberlake s’est également excusé auprès de Spears sur Instagram, disant qu’il se sentait “très désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, les moments où je parlais alors que je n’aurais pas dû et je me taisais quand j’aurais dû dire le bien. chose. “(Il a également présenté ses excuses à Janet Jackson, avec qui il est apparu sur le spectacle de mi-temps du Super Bowl en 2004).

LE CADRE

Le documentaire Framing Britney Spears, qui a été présenté en première sur Hulu et FX le 5 février, se concentre sur l’origine du conflit concernant la tutelle de Spears, l’accord juridique qui exigeait que d’autres personnes – principalement son père – aient le contrôle sur sa vie. finances pendant treize ans, après que Britney a été hospitalisée en 2008 après une confrontation de trois heures avec son ex-mari Kevin Federline lié à leurs jeunes enfants.

➡️ C’est la photo non filtrée que Khloé Kardashian ne veut pas que vous voyiez

Ce ne sont pas seulement les paparazzi et les tabloïds qui ont rendu compte – parfois inlassablement – des mariages, des enfants, de la consommation de substances et des problèmes de santé mentale de Spears: le New York Times, ainsi que d’autres journaux, les médias télévisés et tard dans la nuit Spectacles de comédie. Même l’émission de télévision Family Feud a trouvé un moyen d’inclure Spears en demandant aux participants ce que l’artiste avait perdu au cours de l’année écoulée («ses cheveux», «son mari»).

Dans une interview, Samantha Barry, rédactrice en chef de Glamour, a déclaré à propos du traitement de Spears par la société: «J’espère que nous sommes à un point où nous ne le referons pas, où nous ne mettrons pas ces célébrités sur un piédestal. – en particulier les femmes – et ensuite les écraser ».

Peros, qui a commencé sa carrière dans le journalisme en tant que journaliste pour Us Weekly en 2006, puis est devenue rédactrice en chef, estime que la perspective de près de 15 ans a amené les médias à traiter Spears différemment. Les magazines hebdomadaires sont “beaucoup plus sensibles et traitent des notes comme celle-ci avec plus de délicatesse”, a-t-elle déclaré, faisant état de la couverture de célébrités comme Selena Gomez et Demi Lovato, qui ont parlé plus ouvertement de la santé mentale et de la consommation de substances. Une partie de l’évolution découle du fait que ces questions sont moins stigmatisées, mais c’est aussi le résultat du fait que les journalistes et les rédacteurs en chef comprennent que la couverture médiatique agressive reçoit tôt ou tard une réponse négative, a déclaré Peros.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Jusqu’à présent, Spears a peu parlé du documentaire et de sa réaction. Il a récemment semblé se référer indirectement au film dans des publications sur les réseaux sociaux lorsqu’il a écrit: “J’aimerai toujours être sur scène … mais je prends le temps d’apprendre et d’être une personne normale.”

Cette fois-ci, plus de gens semblent accepter que ce soit le cas.