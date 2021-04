Our Man in Shanghai: Filecoin the talk La ville, Polkadot et les NFT attirent l’attention

2 avril 2021 09:02 & nbspUTC

| Actualisé:

2 avril 2021 à 09:02 & nbspUTC

Par Clark

Les investisseurs de détail sont une unité qui afflue pour acheter Filecoin sur des échanges avec des bases d’utilisateurs à prédominance chinoise et le chef de la PBOC pense également que le yuan numérique a une bataille difficile à exiger sur Alipay et WeChat Pay.

Projet de réseau de stockage distribué Filecoin est le sujet de conversation de la ville car FIL était le premier jeton extrêmement répertorié sur Huobi, porte OKEx en semaine. Ces 3 échanges ont une base d’utilisateurs majoritairement chinois et représentent une partie surdimensionnée du volume de mercantilisme de niveau 1 pour les paires majeures. Dans l’après-midi de la semaine, les volumes de mercantilisme Huobi de FIL étaient trois fois plus élevés que ceux de BTC, car la valeur a atteint une augmentation de 170% sur 7 jours.

Filecoin a réussi à attirer l’attention des investisseurs chinois, ainsi que des équipes d’investissement géantes telles que Fenbushi Capital, SNZ Capital et Neo’s EcoFund. Ces 3 faisaient partie d’un groupe qui a soutenu le Fonds du système Filecoin de 23 millions de dollars, proclamé le 25 mars. Le Fonds du système Filecoin est destiné à soutenir et à faciliter le développement sur le réseau. Il peut en outre offrir aux bailleurs de fonds un accès anticipé aux nouveaux arrivants, ce qui peut être un modèle rentable pour les VC dans les zones d’investissement associées progressivement encombrées. Il reste à voir que de ces 2 conséquences, l’unité de surface est une priorité beaucoup plus grande pour les fonds concernés.

Le 28 mars, OKEx a réalisé une vidéo expliquant les idées derrière Filecoin, qui a reçu environ 600 partages et 3400 likes sur Weibo. Cela montre un niveau élevé d’attention de la part du public chinois de la vente au détail, un groupe démographique puissant à obtenir et difficile à préserver sur des périodes plus longues.

NFTs dans la capitale nationale, Polkadot à Hangchow

BlockCreateArt, basé à Pékin, a accueilli une importante exposition NFT le 26 mars, soutenue par la société commerciale Christie’s, le cluster Digital Finance et le producteur de plates-formes minières Bitmain. L’intérêt pour l’art numérique a exagéré à certains niveaux en Chine, mais les variations culturelles et inventives ont des diodes électroluminescentes à une approche pragmatique supplémentaire envers les principaux artistes numériques comme Beeple. Les expositions s’arrêtent à Shanghai au début du mois d’avril.

Hangzhou a accueilli l’exposition blockchain Open Days parrainée par le cluster Candaq Fintech. L’événement avait une salle dédiée à Polkadot vient, avec des intervenants de Rarelink, Litenty et Phala, entre autres. L’approche des ventes aux enchères de parachain est devenue un sujet d’intérêt avec une si grande quantité de venues et de livraisons indigènes liées à la région en cours de conception sur Polkadot.

Le directeur de la banque centrale dit que le yuan numérique participe au rattrapage

Le responsable de l’institut d’analyse de la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine a reconnu que les processeurs de paiement non publics Alipay et WeChat Pay occupent des positions dominantes dans l’espace de paiement chinois. Tout au long d’un panel, Wang Changchun a noté que la monnaie numérique soutenue par le gouvernement serait nécessaire pour assurer la stabilité si une chose devait arriver aux solutions actuelles. Pour le moment, WeChat Pay et Alipay ne semblent pas courir le risque de perdre leur part de marché, mais cela pourrait changer rapidement si des incitations gouvernementales étaient mises en place pour ceux qui souhaitent se convertir.

Dans l’actualité des entreprises, les véhicules électriques entiers IM Motors, opérant avec SAIC Motor et Alibaba, ont proclamé un réseau de services blockchain qui pourrait inciter les clients à partager leurs connaissances avec l’entreprise. Ainsi, pour atteindre un certain niveau de traçabilité et de résistance à l’ingérence, les points en chaîne tendraient à exploiter le véhicule et les applications connectées par les clients.

Le réseau de la blockchain a été proclamé comme exclusif et personnel.Par conséquent, bien qu’il représente une petite standardisation de la technologie de la blockchain, il aura apparemment de nombreux points communs avec des réseaux de stockage centralisés supplémentaires.

