Oura Ring 3 apporte un meilleur suivi du sommeil et plus encore

Oura a lancé l’Oura Ring Generation 3, en vente maintenant à partir de 299 $. Un nouvel abonnement Oura de 5,99 $/mois permet aux utilisateurs d’accéder à l’application Oura et est nécessaire pour utiliser l’anneau Gen 3. La dernière bague propose un suivi d’activité amélioré, un suivi du sommeil amélioré et une prévision des règles.

L’équipe derrière l’Oura Ring continue de se concentrer sur les données de bien-être exploitables avec le lancement de l’Oura Ring Gen 3. Le dernier appareil portable de fitness contient plus de mémoire, de LED et de capteurs de santé, mais la plus grande nouvelle est sa toute nouvelle structure de coûts. Pour la première fois, l’équipe Oura a introduit une cotisation mensuelle.

Quoi de neuf dans l’Oura Ring Gen 3 ?

Les mises à jour de la dernière génération incluent des améliorations centrées sur le sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et la santé des femmes. De nouvelles LED vertes surveillent désormais la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, aidant les utilisateurs à identifier leur réponse aux entraînements, au stress et à l’activité quotidienne. Le Gen 3 fournit également des lectures de fréquence cardiaque en temps réel et des lectures de temps de récupération pour aider les utilisateurs à savoir quand faire une pause.

Sur le plan de la santé des femmes, l’Oura Ring Generation 3 peut prédire les règles jusqu’à 30 jours à l’avance et alerter les utilisatrices six jours avant le début prévu de leurs prochaines règles. Pour ce faire, l’appareil utilise des lectures de température corporelle collectées avec de nouveaux capteurs avancés. Ces capteurs de niveau recherche peuvent même être utiles pour déterminer les maladies à venir. Bien qu’il ne soit pas disponible au lancement, l’Oura Ring 3 fournira également un meilleur suivi du sommeil, un exploit impressionnant car l’Oura 2 avait déjà de très bonnes statistiques dans ce département. À partir de 2022, l’appareil mesurera les niveaux d’oxygène dans le sang pendant que les utilisateurs dorment et fournira des données encore plus précises concernant la qualité du sommeil des utilisateurs.

Selon Oura, le nouvel anneau dispose également de 32 fois plus de mémoire que la génération précédente. Cette augmentation permet une collecte et un traitement plus avancés des données. Cependant, même avec les capteurs ajoutés, les utilisateurs peuvent toujours s’attendre à cette même autonomie de sept jours.

L’adhésion à Oura

Plus surprenant que n’importe laquelle des nouvelles fonctionnalités de la bague est la nouvelle adhésion Oura. Les nouveaux utilisateurs d’Oura devront acheter l’anneau Gen 3 pour 300 $ et payer un abonnement mensuel de 5,99 $ pour afficher leurs données. Ces frais incluent l’accès à l’application Oura, où les utilisateurs trouveront des informations quotidiennes sur la santé, des recommandations personnalisées et une bibliothèque de ressources éducatives. Les utilisateurs ne peuvent également accéder à leurs données personnelles et au suivi que via l’application. Les utilisateurs Oura existants recevront un abonnement Oura gratuit à vie. Les nouveaux utilisateurs qui choisissent de précommander la bague Generation 3 recevront six mois gratuits.

Fonctionnalités de retour

L’Oura Ring Generation 3 devrait vous sembler familier. Toutes ses améliorations sont emballées dans le même design que le Gen 2. Il s’agit toujours d’un bracelet en titane léger et résistant à l’eau, destiné à se fondre dans la vie quotidienne des utilisateurs comme un bijou de base. Comme auparavant, les utilisateurs peuvent en choisir un en argent, noir, furtif ou or. Parmi les fonctionnalités de bien-être qui reviennent sur l’anneau de génération 3 figurent les scores de préparation, de sommeil et d’activité. Le nouvel appareil conserve également la détection automatique de l’activité et la détection automatique de la sieste et continue de compter les pas et de suivre la variabilité de la fréquence cardiaque. Pour envoyer des statistiques dont vous êtes particulièrement fier, la nouvelle bague Oura conserve également des fonctionnalités de partage social.