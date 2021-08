Ouragan Henri : Regardez la foudre frapper le One World Trade Center alors que New York est submergée par les inondations | Météo | Nouvelles

Les bandes extérieures de l’ouragan Henri se sont déplacées vers le sud de la Nouvelle-Angleterre et de Long Island tôt dimanche alors que la tempête menaçait la région de vents violents, d’une onde de tempête dangereuse et de pluies torrentielles. Vers 5 heures du matin. (09h00 GMT), Henri était situé à environ 125 km au sud-sud-est de Montauk Point sur Long Island dans l’État de New York, aux États-Unis. a déclaré le National Hurricane Center (NHC). Il transportait des vents soutenus de 75 mph (120 km/h) et se dirigeait vers le nord. Henri devait toucher terre à Long Island ou dans le sud de la Nouvelle-Angleterre plus tard dimanche, frappant la terre à la force d’un ouragan ou presque, a déclaré le centre.

Plus de 42 millions de personnes dans la région étaient sous avertissement d’ouragan ou de tempête tropicale samedi, a indiqué le NHC.

Le centre a averti qu’Henri pourrait produire des ondes de tempête – lorsque les eaux océaniques sont poussées au-dessus de leur niveau normal – de 3 à 5 pieds (1 à 1,5 mètre) dans certaines régions, ainsi que des précipitations de 3 à 6 pouces (7,5 à 15 cm ).

Certaines parties de Long Island et de New Haven, dans le Connecticut, faisaient l’objet d’avertissements d’ouragan et d’onde de tempête.

D’autres régions de la Nouvelle-Angleterre, telles que Martha’s Vineyard et Nantucket, étaient sous surveillance et avertissements de surtensions et de tempêtes tropicales.

Dans une publication sur Twitter samedi, le maire de New York, Bill de Blasio, a exhorté les habitants à rester chez eux dimanche et à utiliser les transports en commun s’ils ont besoin de voyager.

Les responsables de la gestion des urgences ont déclaré que de fortes pluies et des vents destructeurs pourraient inonder les routes et réduire la visibilité tout au long du week-end.

“Sécurisez les objets extérieurs et assurez-vous d’être dans un endroit sûr avant l’arrivée du vent et de la pluie !”, a écrit samedi le commissaire à la gestion des urgences de la ville de New York, John Scrivani, dans un tweet.

Dans l’est de Long Island, dans le petit hameau de Hampton à Amagansett, New York – où des célébrités telles que Paul McCartney, Alec Baldwin et Gwyneth Paltrow ont des maisons – les résidents ont rempli les supermarchés, les quincailleries et les magasins d’alcool tôt samedi matin.

Une pluie légère qui s’est transformée en averse samedi soir a envoyé des milliers de fans de musique au “Homecoming Concert” gratuit à Central Park à Manhattan en streaming pour les sorties au milieu d’une performance de Barry Manilow, qui a continué à chanter pendant un certain temps même après son audio a été coupé.

Les artistes qui n’ont pas pu continuer à cause de la fin abrupte du concert comprenaient Bruce Springsteen, Elvis Costello et les Killers.

Des milliers de spectateurs, certains faisant encore la queue pour entrer alors que le spectacle se vidait, avaient traversé un poste de contrôle de sécurité de type aéroport où ils devaient également montrer une preuve de vaccination contre le coronavirus pour entrer.

Le concert avait été promu pendant des semaines par le maire Bill de Blasio pour montrer la résilience de la ville face à la pandémie.

Sa fin prématurée imprévue alors qu’Henri, alors encore un ouragan de faible intensité, a agité la côte est, a quitté CNN, qui la diffusait en direct, avec du temps d’antenne à remplir, ce qu’il a fait en partie en faisant appeler Manilow dans le réseau et chanter .

Dimanche à 11h00 HAE (15h00 GMT), Henri avait été déclassé en tempête tropicale avec des vents maximums soutenus d’environ 60 mph (95 km/h) avec son centre à 15 miles (25 km) au large de Montauk, New York, à la pointe est de Long Island, a déclaré le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis.

Le centre de la tempête devait atteindre la côte du Rhode Island dimanche après-midi.

Mais ses bandes de pluie s’étendaient de l’est de la Pennsylvanie au sud du New Hampshire, couvrant le nord du New Jersey, la région métropolitaine de New York et le sud de la Nouvelle-Angleterre.