Ouragan Ida: la Louisiane a mis en garde les alligators cachés dans les eaux de crue alors que le bras de l’homme était mordu | Sciences | Nouvelles

Les images de l’ouragan dévastateur capturées depuis l’espace par la NASA montrent la tempête alors qu’elle n’était encore que de catégorie 2 alors qu’elle approchait de la côte du Golfe. Mais l’ouragan Ida a frappé la Louisiane le dimanche 29 août à 13 heures en tant que tempête de catégorie 4 et a jusqu’à présent coupé le courant à plus d’un million de personnes. Il a atteint des vents allant jusqu’à 172 mph et est le cinquième plus fort à avoir jamais atteint le continent américain.

Il y a des rapports qu’une attaque a vu le bras d’un homme mordre alors que sa femme regardait et est allée appeler à l’aide.

Mais malheureusement, l’homme a disparu dans les eaux de crue et les autorités continuent de rechercher le corps.

Plus tôt lundi, le président de la paroisse de Jefferson a averti que des alligators pourraient se cacher dans les eaux de crue pendant que les équipes de recherche et de sauvetage font du porte-à-porte à la recherche de survivants.

Cynthia Lee Sheng a déclaré : “Malheureusement, le pire des cas semble s’être produit.

“C’est une zone qui a beaucoup de marécages, d’alligators, des conditions très dangereuses.

“[Search and rescue crews] a dû attendre que le soleil se lève ce matin. Ils avaient une stratégie.”

Bien que le Sud abrite environ cinq millions d’alligators, les attaques des reptiles pendant ou après les ouragans sont rares.

Mais environ 250 alligators d’un ranch et d’un centre de visite se sont échappés de leurs enclos dans le Mississippi après l’ouragan Katrina.

Un habitant de la Nouvelle-Orléans a déclaré à CNN: “L’année dernière, nous avons eu (l’ouragan) Zeta et l’électricité a été coupée pendant environ cinq jours, mais ce n’était rien comparé à cela – les vents, les rafales, les bardeaux volant partout.”

La tempête est maintenant décrite comme une tempête tropicale lente.

Mais les responsables craignent toujours que la tempête ne provoque encore des inondations dans certaines parties du Mississippi, de l’Alabama et de la Floride.

Le président américain Joe Biden a déclaré une catastrophe majeure dans l’État, libérant des fonds supplémentaires pour les efforts de sauvetage et de récupération.

Il a déclaré lundi que le gouvernement fédéral américain “se tiendrait aux côtés du peuple du Golfe [Coast] aussi longtemps qu’il vous faudra pour récupérer”.

Il y a également eu des avertissements selon lesquels davantage de tempêtes tropicales sont possibles plus tard cette semaine.

Jusqu’à présent, deux personnes ont été confirmées décédées.

Un homme de 60 ans est décédé après la chute d’un arbre sur sa maison, et un homme s’est noyé à la Nouvelle-Orléans après avoir tenté de traverser les eaux de crue, ont annoncé des responsables.

Les pompiers ont également lutté pour éteindre plus d’une dizaine d’incendies.