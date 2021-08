Ouragan Ida : premier décès alors que la tempête s’intensifie – un homme de 60 ans, tué par un « arbre tombé » à la maison | Monde | Nouvelles

Cela survient alors que le président Biden a déclaré que la tempête était une “catastrophe majeure”, permettant ainsi à l’aide fédérale d’être envoyée pour aider les efforts de récupération. Le décès a été confirmé par le bureau du shérif de la paroisse de l’Ascension sur sa page Facebook. Dans un communiqué, il a déclaré: “Peu après 20h30, les députés ont reçu des informations faisant état d’un citoyen éventuellement blessé par un arbre tombé dans une résidence située près de l’autoroute 621 à Prairieville.

“Les députés sont arrivés sur les lieux et ont confirmé que la victime est maintenant décédée.”

Le ministère de la Santé de la Louisiane a déclaré: “Nous pouvons malheureusement confirmer notre premier décès lié à la tempête – un homme de 60 ans de la paroisse de l’Ascension qui a fait tomber un arbre dans sa maison.”

L’ouragan de catégorie 4 a touché terre vers midi dimanche, avec des vents atteignant 150 miles par heure (mph).

Il a laissé un sillage de destruction sur son passage, provoquant une panne de courant majeure en Louisiane.

Environ 600 000 propriétés se sont retrouvées sans électricité, la compagnie d’électricité locale Energy accusant un “déséquilibre de charge”.

Un communiqué de la Maison Blanche a déclaré que Joe Biden avait ordonné une aide fédérale pour “compléter les efforts de rétablissement des États, des tribus et des localités dans les zones touchées par l’ouragan Ida à partir du 26 août 2021 et se poursuivre”.

Il a ajouté: “L’aide peut inclure des subventions pour le logement temporaire et les réparations domiciliaires, des prêts à faible coût pour couvrir les pertes de biens non assurés et d’autres programmes pour aider les particuliers et les propriétaires d’entreprise à se remettre des effets de la catastrophe.”

John Bel Edwards, le gouverneur de la Louisiane, a remercié le président américain pour son intervention.

Le message était accompagné de photos montrant des voitures submergées par l’eau sur le parking de l’hôtel.

“En ce moment, nous sommes dans un hôtel à laplace bc st charles a fait une évacuation obligatoire et nous ne nous en sortons pas bien”, ont-ils écrit.

“L’hôtel dispose d’un générateur de secours mais ses inondations sont vraiment mauvaises.”