Ouragan spatial fort au-dessus du pôle Nord

05/06/2021 à 08:00 CEST

Les astronomes ont maintenant réussi à reconstruire un ouragan surprenant qui a été détecté en 2014 au-dessus du pôle Nord de la Terre.

C’est une masse de plasma de 1000 kilomètres de large, formant des tourbillons à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus du pôle Nord.

L’effet reflété dans l’image est comme un énorme ouragan, dans lequel les électrons remplacent l’eau présente dans les ouragans qui se produisent dans la partie inférieure de l’atmosphère terrestre au-dessus des espaces d’eau chaude.

Lorsque l’air chaud et humide monte, il crée une zone de basse pression près de la surface qui aspire l’air environnant, provoquant des vents extrêmement forts et créant des nuages ​​qui apportent de fortes pluies.

Phénomène interplanétaire

Phénomène interplanétaireLes ouragans ne sont pas uniques à la Terre. Ils ont également été observés dans les atmosphères inférieures de Mars, Jupiter et Saturne. D’énormes tornades solaires ont même été observées dans l’atmosphère du Soleil.

Cependant, l’existence d’ouragans spatiaux dans la haute atmosphère des planètes n’avait pas été détectée auparavant. La première observation a été détectée sur Terre, confirmant qu’ils existent vraiment.

L’ouragan spatial dans l’ionosphère terrestre tournait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, avait plusieurs bras en spirale et a duré près de huit heures avant de se décomposer progressivement.

Ces observations inédites ont été découvertes lors d’une analyse rétrospective par des scientifiques de l’Université de Reading, dans le cadre d’une équipe dirigée par l’Université du Shandong en Chine, qui a confirmé l’ouragan et offert des indices sur sa formation.

Le professeur Mike Lockwood, spécialiste de l’espace à l’Université de Reading, explique dans un communiqué: «Jusqu’à présent, il était incertain de l’existence d’ouragans à plasma spatial, donc le prouver avec une observation aussi surprenante est incroyable.

Il ajoute: “Les tempêtes tropicales sont associées à d’énormes quantités d’énergie, et ces ouragans spatiaux doivent être créés par un transfert exceptionnellement important et rapide d’énergie éolienne solaire et de particules chargées vers la haute atmosphère de la Terre.”

“Les champs magnétiques et plasmatiques dans l’atmosphère des planètes existent dans tout l’univers, donc les résultats suggèrent que les ouragans spatiaux devraient être un phénomène répandu”, conclut Lockwood.

Images modélisées

Images modéliséesL’équipe de scientifiques de Chine, des États-Unis, de Norvège et du Royaume-Uni a utilisé des observations faites par quatre satellites DMSP (Defence Meteorological Satellite Program) et une modélisation 3D de la magnétosphère pour produire l’image. Leurs résultats ont été publiés dans Nature Communications.

L’analyse impliquait de vérifier la cohérence des données provenant des satellites, des radars et d’autres sources, et de dresser un tableau complet de ce qui s’était passé et de s’assurer que les mécanismes impliqués étaient compris.

Le fait que l’ouragan se soit produit pendant une période de faible activité géomagnétique suggère qu’ils pourraient être plus relativement fréquents dans notre système solaire et au-delà. Cela souligne l’importance d’une meilleure surveillance de la météorologie spatiale, qui peut perturber les systèmes GPS.

Référence

RéférenceUn ouragan spatial sur l’ionosphère polaire de la Terre. Qing-He Zhang et coll. Nature Communications volume 12, numéro d’article: 1207 (2021). Doi: 10.1038 / s41467-021-21459-y

Image du haut: Illustration d’un ouragan spatial, créée à partir de données d’observation. Crédit Qing-He Zhang, Université du Shandong