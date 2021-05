Ourense accueille As Pontes dans son fief

07/05/2021 à 18:15 CEST

le Comme Pontes visitez ce samedi pour O Couto se mesurer avec Ourense à son sixième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h15.

le Ourense arrive avec impatience à la sixième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Fisterra à domicile (0-2) et contre Paiosaco-Fers comme local (4-3). De plus, les locaux ont remporté deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 36 buts en faveur et 43 contre.

Du côté des visiteurs, le Comme Pontes a obtenu un match nul contre le UD Atios, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Comme Pontes Il n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de 50 buts encaissés contre 23 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Ourense Il a réalisé un équilibre entre une victoire et un nul en deux matches disputés dans son stade, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Comme Pontes a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont remporté trois matchs consécutifs à domicile contre Comme Pontes. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour les hôtes.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que le Ourense ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 12 points. L’équipe de Fernando Curras Il entre dans le match en sixième position et avec 32 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en dixième position avec 20 points.