Ourense bat Fisterra à domicile

13/06/2021 à 21:59 CEST

le Ourense gagné 2-0 contre Fisterra lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Couto. le Ourense Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Paiosaco-Fers à la maison (0-1) et l’autre devant CDD Arzua dans son fief (1-0). Du côté des visiteurs, le Fisterra perdu par un résultat de 0-2 dans le duel précédent contre le UD Atios. Avec cette défaite, l’équipe du Finisterre s’est placée en huitième position à l’issue du match, tandis que le Ourense est cinquième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Tiago Rodriguez à la 56e minute.Plus tard, l’équipe d’Orense a marqué, prenant ses distances grâce au succès de l’équipe devant le but. Hugo Garcia à la 66e minute, clôturant ainsi le match avec un résultat 2-0 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Ourense qui sont entrés dans le jeu étaient Raul Champi, Alberto Marcos, Rodriguez Oui Ruben Duran remplacement Carlos, Me le, Hugo Garcia Oui Tiago Rodriguez, tandis que les changements dans le Fisterra Ils étaient Herbert, Pablo Vigo, Lobelos Oui Marcote, qui est entré pour remplacer Mackay, Martinez, Nicolas Oui Diaz.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Villarino Oui Varus et par les visiteurs de Fernandez.

Après la conclusion de ce match lors de la 11e journée, le Ourense a été placé en cinquième position avec 45 points, tandis que le Fisterra il est huitième avec 33 points.

Le lendemain affrontera le Ourense avec lui Comme Pontes. Pour sa part, Fisterra sera mesuré par rapport Ribadumia.

Fiche techniqueOurense :Borja, Varo, Alfredo, Pablo Corzo, Vieytes, Gabi, Hugo García (Rodriguez, min.72), Melo (Alberto Marcos, min.57), Carlos (Raul Champi, min.57), Tiago Rodríguez (Rubén Durán, min. .72) et VillarinoFisterra :Bouzi, Bilal, Martínez (Pablo Vigo, min.63), Aaron Lopez, Mackay (Herbert, min.46), Nicholas (Lobelos, min.68), Diego Cespón, Fernandez, Julián, Ramos et Diaz (Marcote, min. 69)Stade:CoutoButs:Tiago Rodríguez (1-0, min. 56) et Hugo García (2-0, min. 66)