Ourense remporte la victoire après avoir battu Fisterra 0-2

05/02/2021 à 22:38 CEST

Dimanche dernier, le Ourense a gagné à l’extérieur 0-2 contre Fisterra. le Fisterra Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 dans le dernier duel tenu contre le UD Atios. De la part de l’équipe visiteuse, le Ourense il a remporté à son stade 4-3 son dernier match de la compétition contre le Paiosaco-Fers. Grâce à ce résultat, l’équipe Orense est sixième, tandis que la Fisterra il est septième à la fin du match.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Hugo Garcia quelques minutes après le coup de sifflet initial, à la minute 2, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

En seconde période, l’équipe d’Orense a marqué un but, ce qui a augmenté sa distance grâce à un but de Gabi près de la conclusion, en 88, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Fisterra qui sont entrés dans le jeu étaient Diaz Oui Juan De Dora remplacer Herbert Oui Diego Cespon, tandis que les changements dans le Ourense Ils étaient Rodriguez, Me le, Ocampo, Isi Oui Carlos, qui est entré pour remplacer Raul Champi, Charly, Vieytes, Alberto Marcos Oui Hugo Garcia.

Au cours des 90 minutes de jeu, un total de six cartes ont été montrées. le Fisterra a dû faire face à la sanction de Pablo Vigo, Bouquets, Aaron Lopez Oui Fernandez avec un carton jaune et l’expulsion de Aaron Lopez (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Gabi.

Avec ce résultat, le Fisterra reste avec 27 points et Ourense Obtenez 32 points après avoir remporté le match.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Fisterra jouera contre lui Ribadumia loin de chez soi, tandis que le Ourense affrontera dans sa querelle contre le Comme Pontes.

Fiche techniqueFisterra:Julián, Bilal, Pablo Vigo, Aaron Lopez, Mackay, Herbert (Diaz, min.46), Nicholas, Diego Cespón (Juan De Dora, min.78), Fernandez, Julián et RamosOurense:Borja, Varo, Pablo Corzo, Gabi, Charly (Melo, min.76), Vieytes (Ocampo, min.76), Alberto Marcos (Isi, min.76), Hugo García (Carlos, min.89), Raul Champi ( Rodriguez, min 67), Viti et VillarinoStade:–Buts:Hugo García (0-1, min.2) et Gabi (0-2, min.88)