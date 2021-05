Ours bruns abattus après avoir échappé à l’enceinte du zoo à l’aide d’une branche tombée | UK | Nouvelles

La fuite a eu lieu vendredi peu avant 8 heures du matin après qu’une branche d’arbre a soufflé dans l’enceinte par vent fort. Les deux ours femelles, nommées Blanche-Neige et La Belle au bois dormant, auraient posé une «menace immédiate» à la vie humaine et auraient dû être abattues.

Malcolm Fitzpatrick, conservateur en chef du zoo de Whipsnade, a déclaré que la journée avait été «incroyablement bouleversante et difficile».

Il a déclaré: «Les ours bruns étant des prédateurs puissants et dangereux, notre première priorité est la sécurité.

«Nous devons rapidement prendre des décisions éclairées par notre expérience et notre expertise pour protéger nos gens, nos invités et nos autres animaux.»

La branche tombée a créé un «pont» sur un sentier public qui a conduit les ours dans une enceinte voisine habitée par un sanglier.

L’enceinte voisine avait une clôture nettement plus basse selon le personnel du zoo, ce qui signifie que les gardiens devaient «intervenir immédiatement».

M. Fitzpatrick a déclaré que les tranquillisants ne pouvaient pas être utilisés pour maîtriser les animaux car ils mettent environ 20 minutes à entrer en action.

Il a ajouté que pendant ce temps, les ours peuvent «devenir imprévisibles et agressifs car l’adrénaline les traverse».

«C’est un risque que nous ne pouvions pas prendre», a-t-il déclaré.

Les gardiens de zoo ont convenu que la seule option était d’euthanasier les ours, ajoutant: «Lorsqu’il y a une menace immédiate pour la vie humaine, la décision est prise pour vous.»

Un troisième ours brun, Cendrillon, qui vivait également dans l’enclos, ne s’est pas échappé avec ses frères et est indemne.

«Je suis dévasté par l’issue de l’incident de ce matin, mais je suis convaincu que nos actions ont évité de nouvelles pertes en vies humaines.»

Il a ajouté: «Pour l’instant, ma priorité est de m’occuper des personnes impliquées et du bien-être de nos animaux affectés.

«Vous connaîtrez la relation étroite que nos éleveurs entretiennent avec les animaux dont ils s’occupent, et donc l’impact des événements d’aujourd’hui sur eux.

«Je sais que tous les collègues de Whipsnade et de ZSL exprimeront leurs sympathies à l’équipe pour cette perte partagée.»