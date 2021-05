Ours noir relâché dans la nature après s’être remis des blessures causées par les incendies de forêt dans le Colorado ⋆ .

Un ours noir est relâché dans la nature après cinq mois de réhabilitation suite à un incendie de forêt

(Parcs et faune du Colorado)

Un ours noir orphelin qui a été blessé lors d’un incendie dans le Colorado a été relâché dans la nature après que les autorités aient travaillé pendant cinq mois pour soigner l’animal.

Le jeune ours a été blessé lors de l’incendie de Cameron Peak en 2020, qui est devenu le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’histoire du Colorado après 62 jours d’incendie.

Les responsables du Colorado Parks & Wildlife (CPW) ont travaillé pour traiter et réhabiliter l’animal pendant plusieurs mois après la découverte du petit.

L’ours a été relâché dans la nature le 5 mai dans les montagnes du comté de Larimer, à l’extérieur de Fort Collins, a indiqué CPW dans un communiqué de presse.

«La volonté de cet ours de survivre a fait la majeure partie du travail et nous lui avons juste donné un petit coup de pouce», a déclaré Kristin Cannon, directrice régionale adjointe des parcs du Colorado et de la région nord-est de la faune.

«Cet ours a traversé énormément de choses au cours de sa première année de vie, espérons que les humains pourront maintenant l’aider à le garder sauvage en ne le récompensant pas avec nos sources de nourriture et en réduisant ses chances de survie.

Des images vidéo montraient l’ours en courant dans les arbres après sa libération. Un responsable de la faune a frappé le conteneur en métal dans lequel l’ours était transporté pour encourager l’animal à décoller.

Le petit mâle est entré sous la garde du CPW après que les propriétaires du ranch ont signalé que l’animal dormait sur leur porche le 7 décembre, cinq jours après que les pompiers aient finalement maîtrisé à 100% l’incendie de forêt.

Cependant, lorsque les responsables de la faune sont arrivés, le petit était parti. Ils ont finalement capturé l’animal le 11 décembre après que les propriétaires du ranch aient signalé que le petit dormait à nouveau sur leur porche.

Les blessures du lionceau comprenaient des brûlures aux pattes, subies lors de l’incendie de Cameron Peak. Ses oreilles étaient également infectées par des engelures, il était couvert de coques et gravement déshydraté.

Il n’était pas clair depuis combien de temps le petit était orphelin, mais ses blessures à la patte sont apparues vers l’âge d’un mois lorsqu’il a été découvert.

«C’est un ours incroyablement chanceux», a déclaré Jason Duetsch, directeur de la faune de la région de CPW. «La plupart des animaux sauvages ne survivent pas à la myriade de blessures auxquelles ils sont exposés, sans parler d’être trouvés, capturés et traités avec succès. Il n’aurait certainement pas survécu plus longtemps. C’est le plus petit ourson que j’aie jamais vu à cette époque de l’année, ce qui nous a aidés à prendre la décision d’essayer la rééducation.

Les vétérinaires ont pu soigner le jeune lionceau, qui en est maintenant un, et le nourrir à nouveau.

«Étant donné que les blessures au pied de ce petit semblaient bien cicatriser et que ses autres blessures étaient très faciles à traiter, nous avons estimé qu’avec des soins de soutien et une alimentation, son pronostic de guérison était très bon», a déclaré le vétérinaire Dr Pauline Nol.

Au moment de la capture, l’ours ne pesait que 16,3 livres, mais il a depuis en vrac jusqu’à 93 livres au moment où il a été relâché.

