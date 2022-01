Ousmane Coulibaly a fait une crise cardiaque et se stabilise

01/08/2022 à 22:54 CET

Sénégalais Ousmane Coulibaly, joueur de Al-Wakrah qui a disparu juste avant la pause du match qu’il jouait contre lui Al-rayyan, a subi une crise cardiaque, a rapporté la Qatar Super League dans un communiqué, tandis que le club a précisé qu’il s’était stabilisé.

L’organisme y indique que le footballeur « reçoit les soins et l’attention médicale nécessaires ».

« La Qatar Stars League souhaite au joueur un prompt rétablissement, et nous tenons à remercier le personnel médical des deux équipes, les ambulanciers et les médecins pour leur grand effort lors de ce type d’événements », a-t-il déclaré.

« Grâce à Dieu Tout-Puissant, puis aux efforts du staff médical, l’état de notre joueur Ousmane Coulibaly s’est stabilisé après l’infarctus qu’il a subi, et il subit actuellement des examens complets à l’hôpital Hamad pour plus de sérénité », explique le Al-Wakrah.

Le match du tournoi de la ligue qatarie entre les Al-rayyan de colombien James Rodriguez et le Al-Wakrah a dû être suspendu 1-0 sur le tableau d’affichage du stade Thani bin Jassim.

Le footballeur gisait à l’intérieur d’un but après 42 minutes de jeu après s’être évanoui. Les services médicaux des clubs l’ont soigné en urgence sur la pelouse du stade Thani bin Jassim et quelques minutes plus tard une ambulance a accédé.

Les joueurs des deux équipes ont montré dès le premier instant une énorme inquiétude pour l’état du footballeur africain, et en fait les membres de leur équipe ont demandé à l’arbitre de ne pas continuer à jouer le jeu, qui a remporté l’équipe locale 1-0 avec un but d’iranien Shoja Khalilzadeh quand il dirige un corner lancé par James.